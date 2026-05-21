Gangsterul irlandez ”Călugărul” candidează pentru Parlament și unii n-au nicio problemă: ”E exact omul potrivit pentru această funcție”

2 minute de citit Publicat la 23:45 21 Mai 2026 Modificat la 23:52 21 Mai 2026

Unul dintre cei mai cunoscuți membri ai lumii interlope din Irlanda, Gerry Hutch, supranumit „Călugărul”, încearcă din nou să obțină un loc în Parlament, candidând într-o circumscripție din Dublin rămasă vacantă după plecarea fostului ministru de Finanțe, scrie Financial Times.

Contrastul dintre Gerry Hutch și Paschal Donohoe este greu de ignorat. Donohoe a renunțat la finalul anului trecut la o carieră politică de două decenii pentru un post la Banca Mondială. El a fost ministru timp de mai mulți ani și un respectat președinte al Eurogrupului.

Hutch este un infractor condamnat, acuzat că ar fi condus una dintre cele mai cunoscute familii criminale din Irlanda. La alegerile parțiale din 22 mai, el candidează ca independent, după ce în 2024 a ratat la limită obținerea unui mandat în aceeași circumscripție.

Hutch, în vârstă de 63 de ani, a executat pedepse cu închisoare de aproximativ 10 ani în total, în dosare în care a fost acuzat de furt prin efracție, agresiune și manipularea unor bunuri furate.

El neagă implicarea în două jafuri bancare spectaculoase din anii ’80 și ’90, cazuri în care a fost mult timp principalul suspect.

Porecla „The Monk” (Călugărul) i-a fost atribuită din cauza profilului său discret și a aversiunii față de droguri. În 2023, Hutch a fost achitat într-un dosar de crimă legat de o tentativă de asasinare a unui lider rival al lumii interlope irlandeze, Daniel Kinahan, arestat luna trecută în Dubai.

În prezent, Hutch își petrece mare parte din timp în Lanzarote. El este în continuare anchetat în Spania pentru spălare de bani, iar autoritățile spaniole i-au înghețat luna trecută activele din această țară.

Campania sa se desfășoară în mare parte online. Sloganul său este: „Dacă vrei schimbare, votează diferit”. Într-un videoclip de campanie, el apare purtând un tricou în dungi alb-negru, care amintește de uniformele de deținut.

La un club de box pe care a ajutat să îl înființeze, Hutch a declarat că imigranții ilegali ar trebui „internați” în tabere. El a spus că îi primește pe imigranții „autentici”, dar a adăugat: „Somalezii și oamenii de genul acesta, în niciun caz.” Hutch a mai afirmat că irlandezii au devenit „prea fini” pentru a mai face anumite munci.

Irlanda nu are un partid de extremă dreapta important, însă tensiunile legate de imigrație au crescut, mai ales din cauza crizei cronice a locuințelor. Totuși, potrivit celor mai recente statistici oficiale, numărul imigranților a scăzut cu 16% în cele 12 luni până în aprilie 2025, iar numărul celor veniți din afara Irlandei, Uniunii Europene sau Regatului Unit a scăzut cu 27%.

Susținător: „Este un om al poporului”

Susținătorii lui Hutch nu par deranjați de lipsa unor politici clare. „Este un om al poporului. Guvernul acesta nu face niciun bine țării. El este un om de cuvânt. Este exact omul potrivit pentru această funcție”, a spus Timmy, electrician.

Patricia, fostă muncitoare într-o fabrică de confecții care intenționează să voteze pentru Hutch, a recunoscut cu seninătate că acesta „n-are habar” de politici publice. Dar, dacă ar fi ales, a adăugat ea, „ar băga pisica printre porumbei”, adică ar da peste cap jocurile politice.

La alegerile parțiale, candidații trebuie să obțină 50% din voturi plus unu. Este un prag ridicat pentru un candidat polarizant precum Hutch.