Un segment din scara originală a Turnului Eiffel a fost vândut la licitaţie cu peste 450.000 de euro

Publicat la 20:05 21 Mai 2026

Având o înălțime de 2,75 de metri, tronsonul provine din scara elicoidală originală a 'Doamna de Fier' /foto: Getty Images

Un tronson din scara Turnului Eiffel, compus din 14 trepte, a fost achiziționat joi, contra sumei de 450.160 de euro de un colecționar francez, a anunțat casa de licitații Artcurial, potrivit AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Având o înălțime de 2,75 de metri, tronsonul provine din scara elicoidală originală a ''Doamna de Fier'' și datează din anul 1889. Lega etajele al doilea și al treilea ale celebrului monument din Paris.

Provenind dintr-o colecție privată din care a făcut parte peste 40 de ani, acest tronson a fost estimat la o sumă cuprinsă între 120.000 și 150.000 de euro.

În 2016, un alt tronson scos la vânzare de acceași casă de licitații a fost adjudecat contra sumei de 523.800 de euro, recordul fiind stabilit în 2008 de casa Sotheby's, unde un cumpărător american a cheltuit 552.750 de euro pe o scară similară.

În 1983, instalarea unui ascensor între ultimele două etaje ale Turnului Eiffel a dus la demontarea și decuparea scării în 24 de secțiuni.

Printre tronsoanele vândute anul acesta, ''puține au rămas în Franța și au fost păstrate de cumpărătorii lor inițiali'', potrivit Artcurial.

Alte fragmente sunt expuse în site-uri prestigioase din diverse locuri din lume: unul este instalat în grădinile Fundației Yoishii a Yamanashi (Japonia), un altul în apropierea Statuii Libertății din New York, dar și la Disneyland. Alte fragmente aparțin unor colecții private.

''Când cumperi o bucată din Turnul Eiffel, cumperi o bucată din Paris, alături de imaginația și simbolismul pe care îl reprezintă'', a spus Sabrina Dolla, director al secțiunii Art Deco din cadrul casei de licitații Artcurial, potrivit Reuters.

Dolla a mai spus că Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, care au adus în centrul atenției locuri pariziene emblematice precum Turnul Eiffel, Place de la Concorde și Grand Palais, au stimulat apetitul colecționarilor pentru astfel de obiecte.

''Cu siguranță vedem un interes reînnoit în legătură cu ceea ce acesta simbolizează, precum și cu estetica sa'', a adăugat ea.

Cu o înălțime de 324 de metri, 'Doamna de Fier'' a fost construită de Gustave Eiffel (1832-1923) cu prilejul Expoziției Universale din 1889.