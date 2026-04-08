Se vinde o bucată din Turnul Eiffel. Cumpărătorul o poate lua acasă și trebuie să aibă spațiu suficient pentru ea

O bucată din scara originală a Turnului Eiffel va fi scoasă la licitație în luna mai FOTO: CNN

Un colecționar sau cineva care iubește cu adevărat Turnului Eiffel din Paris poate acum să cumpere o parte din acest monument francez majestuos și să o aibă acasă, cu condiția să dispună de spațiu suficient.



O bucată din scara originală a simbolului parizian va fi scoasă la licitație în capitala Franței luna viitoare, anunță CNN.

Secțiunea nr. 1 a scării spiralate originale făcea legătura între etajele al doilea și al treilea ale turnului atunci când acesta a fost inaugurat în 1889. Realizată din oțel și tablă nituită, aceasta include 14 trepte sprijinite pe o bază în formă de cruce și are o înălțime de 2,75 metri și un diametru de 1,75 metri.

Aproximativ 300 de milioane de oameni au vizitat acest faimos monument francez de la deschiderea sa, în timpul Expoziției Universale, un târg organizat pentru a celebra cea de-a 100-a aniversare a Revoluției Franceze.

Timp de aproape un secol, vizitatorii urcau până în vârf pe aceste trepte, însă în 1983 monumentul a trecut printr-o renovare majoră, iar secțiuni ale scării au fost demontate și înlocuite cu lifturi.

Pe 21 mai, această parte a scării istorice va fi scoasă la licitație de departamentul Art Deco al casei Artcurial din Paris.

Potrivit anunțului de pe site-ul Artcurial, se estimează că va fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 120.000 de euro și 150.000 de euro. Deși vânzătorul nu a fost identificat public, casa de licitații a declarat că această piesă a rămas în aceeași colecție privată „timp de peste 40 de ani” de la demontarea sa în 1983.

„Nu a fost niciodată expusă în exterior și a fost complet restaurată pentru vânzare”, a declarat Sabrina Dolla, director asociat la Artcurial.

Potrivit Artcurial, această vânzare reprezintă o oportunitate rară de a achiziționa o parte din acest monument istoric.

Dolla a descris secțiunea de scară ca fiind „mai mult decât o simplă piesă de istorie”, adăugând: „Este o experiență imersivă, o călătorie statică prin timp și spațiu. Imaginează-ți că ești în 1889 pe această scară, situată între 113 și 276 de metri înălțime, fără bariere de siguranță, dar cu o vedere de 360 de grade asupra Parisului”.

În 1983 au fost vândute 20 de secțiuni ale scării, iar majoritatea acestora se află încă în posesia cumpărătorilor originali.

În Franța, secțiuni pot fi găsite în două muzee din Paris: Muzeul d’Orsay și Cité des Sciences. Există, de asemenea, o secțiune în estul Franței, la Muzeul Istoriei Fierului.

Mai departe, unele dintre trepte sunt expuse și în grădinile Fundației Yoishii din Yamanashi, Japonia, iar o altă secțiune se află în apropierea Statuii Libertății din New York.

Artcurial a mai vândut anterior secțiuni care au stârnit un interes ridicat din partea cumpărătorilor. Cea mai valoroasă s-a dovedit a fi secțiunea 13, care s-a vândut cu 523.800 de euro în 2016.

„Era în stare bună (la fel ca cea pe care o prezentăm), dar mai ales pentru că un nou colecționar chinez și-o dorea cu orice preț. În cele din urmă, totul ține de circumstanțe și oportunități”, a explicat Dolla vânzarea record.