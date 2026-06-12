Șeful cabinetului de miniștri din Argentina admite că a mințit ani de zile Fiscul, "ca toți argentinienii". Suma economisită "la negru"

Manuel Adorni, şeful cabinetului de miniștri din Argentina. Sursa foto: Agerpres

Șeful cabinetului de miniștri argentinian, Manuel Adorni, care face obiectul unei anchete cu privire la averea sa, a recunoscut că a omis să declare venituri la Fisc timp de mai mulți ani, "la fel ca toți argentinienii", dar a asigurat că de acum situația sa este în regulă și este dispus să plătească tot cât va trebui, relatează vineri AFP, conform Agerpres.

Manuel Adorni, cel mai apropiat colaborator al președintelui ultraliberal Javier Milei fără îndoială, a recunoscut într-un interviu miercuri seara, la canalul LN+, că, timp de mai mulți ani, economisese "la negru", împreună cu soția sa, până la jumătate de milion de dolari.

"Nu am declarat (n.r.: suma) pentru că, la vremea respectivă, singura modalitate de a eluda «vechea politică» era să faci economii la negru. Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să economisesc «oficial» la vremea respectivă", a declarat şeful cabinetului de miniștri din Argentina.

Manuel Adorni s-a referit atât la neîncrederea cronică a argentinienilor față de sistemul bancar și peso, după crize financiare succesive și devalorizări, dar de asemenea la instinctul lor de a face economii în dolari, o valută de refugiu, păstrată "la saltea".

"Voi plăti până la ultimul impozit pe care îl datorez, până la ultima amendă, toate dobânzile, tot ce decurge din această greșeală", a asigurat Adorni.

El a explicat în interviu că o mare parte a economiilor familiei sale provenea din investiții și câștiguri în criptomonede, însumând aproximativ 500.000 de dolari între 2014 și 2018, înainte să intre în politică.

Mai multe grupuri parlamentare de opoziție au convocat o sesiune extraordinară pentru 23 iunie pentru a dezbate o eventuală moțiune de cenzură împotriva lui Manuel Adorni.

Economist, fost editorialist și comentator, Adorni (46 de ani) a cunoscut o ascensiune fulminantă în numai trei ani, mai întâi ca purtător de cuvânt al președintelui, apoi, de șef al cabinetului de miniștri, un post hibrid între funcția de prim-ministru și cea de șef de cabinet al președintelui.

De trei luni, el se află în vizorul presei și al justiției, după scurgeri de informații despre deplasările și cheltuielile sale, în special în imobiliare, ceea ce a dus la o anchetă pentru presupusă îmbogățire ilicită. Dar până în prezent nu a fost interogat sau audiat de către un judecător de instrucție.

În mai multe rânduri, inclusiv în parlament la sfârșitul lunii aprilie, Adorni a asigurat că situația sa este în regulă, admițând doar că a fost o "decizie proastă, nu un delict" de a-și lua soția în deplasarea oficială la New York.

Însă Manuel Adorni a asigurat că "nu a existat niciodată vreo ascundere" în ce privește averea sa.

Aceasta contrazice practic ceea ce el a declarat în interviu. Sinceritatea șefului de cabinet al miniștrilor a generat un sentiment de neliniște în cadrul majorității de dreapta, senatoarea Patricia Bullrich, fost ministru sub Milei, exprimându-și regretul în paginile ziarului La Nacion în legătură cu 'mai mult decât o greșeală, ci o omisiune de natură etică' din partea lui Adorni.

Acesta din urmă a beneficiat încă de la început de sprijinul necondiționat al președintelui Javier Milei, notează AFP.