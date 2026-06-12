A murit prințesa thailandeză Bajrakitiyabha, fiica cea mare a regelui. Era de 3 ani în comă

Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei a murit la 47 de ani FOTO: Profimedia Images

Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, care era în comă de mai bine de trei ani, a murit, a anunțat Casa Regală. Avea 47 de ani.

Ea s-a prăbușit în decembrie 2022 în timp ce își plimba și antrena câinii. Medicii au atribuit incidentul unei aritmii cardiace severe, cauzate de o infecție cu micoplasmă la nivelul inimii.

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Odată cu moartea ei, familia regală thailandeză a pierdut unul dintre cei mai realizați și vizibili membri ai săi, precum și o persoană care ar fi putut juca un rol esențial într-o succesiune regală încă neclară, potrivit BBC.

Ea era cea mai mare dintre cei șapte copii ai regelui Vajiralongkorn. Prințesa era născută pe 7 decembrie 1978, din prima căsătorie a regelui, cu verișoara lui, prințesa Soamsawali.

„Echipa medicală i-a oferit cele mai specializate și mai intensive îngrijiri posibile, însă starea ei a continuat să se deterioreze progresiv”, a transmis palatul într-un comunicat publicat vineri dimineață, adăugând că aceasta a decedat la ora 19:48, ora locală, în ziua precedentă, la Spitalul Chulalongkorn.

S-a pregătit ca jurist și a obținut două diplome postuniversitare la Universitatea Cornell din Statele Unite. A lucrat pentru scurt timp la misiunea Thailandei pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York, înainte de a reveni în Thailanda pentru a lucra în cadrul birourilor Procurorului General din Bangkok și din alte regiuni ale țării.

Între 2012 și 2014 a fost ambasadoarea Thailandei în Austria, unde a dezvoltat o colaborare cu Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

A început să vorbească public despre necesitatea reformei sistemului penitenciar, concentrându-se în special asupra femeilor vulnerabile care ajung în închisoare; Thailanda are una dintre cele mai mari populații de deținute din lume.

După revenirea în Thailanda, a devenit Ambasador al UNODC pentru Statul de Drept în Asia de Sud-Est și a continuat să promoveze reforma sistemului de justiție penală al țării, în care sunt adesea pronunțate pedepse severe împotriva persoanelor condamnate pentru infracțiuni relativ minore legate de deținerea de droguri.

În 2021, tatăl său a numit-o șefă de stat major a gărzii sale de corp private, acordându-i gradul de general.

Prințesa Bajrakitiyabha era, de asemenea, pasionată de sport și fitness și participa frecvent la curse de alergare pe distanțe lungi.

Capacitățile sale și încrederea pe care tatăl său părea să o aibă în ea au făcut din ea un subiect inevitabil de speculații privind succesiunea la tron.

Regele Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, nu a desemnat încă un moștenitor. Tradiția thailandeză prevede că moștenitorul ar trebui să fie bărbat, însă un amendament constituțional din 1974 permite și unei femei să urce pe tron.

Regele are cinci fii, însă patru dintre cei rezultați din a doua sa căsătorie au fost dezmoșteniți în 1996 și trăiesc de atunci în Statele Unite împreună cu mama lor. Al cincilea fiu, Dipangkorn, din a treia căsătorie, este considerat moștenitorul prezumtiv, deși au fost ridicate întrebări cu privire la capacitatea sa de a îndeplini rolul de monarh într-o țară în care instituția regală exercită o influență considerabilă.

Pentru mulți susținători ai monarhiei thailandeze, prințesa Bajrakitiyabha părea cea mai promițătoare figură pentru a-i succeda tatălui său, fie ca regină, fie ca regentă care să îl sprijine pe prințul Dipangkorn.

Moartea ei lasă fără răspuns problema succesiunii în Thailanda, iar severitatea legii privind lezmajestatea face practic imposibilă orice dezbatere publică pe această temă.