Poliția lui Erdogan a arestat 22 de vedete din Turcia, actori și cântăreți. Care este motivul invocat oficial

<1 minut de citit Publicat la 19:41 11 Iun 2026 Modificat la 19:41 11 Iun 2026

Printre cei reținuți se numără și Kenan Dogulu (S), actrița Beren Saat (C) și actorul de teatru Enis Arikan (D). Colaj foto: Profimedia Images

Poliția turcă a reținut 22 de suspecți, inclusiv celebrități precum Kenan Dogului și Beren Saat, într-o serie de raiduri antidrog derulate joi dimineață, au anunțat autoritățile locale. Biroul Procurorului-șef al Istanbulului a anunțat că operațiunile coordonate, concentrate la Istanbul și în provincia Mugla, din sud-vestul țării, marchează o nouă fază în represiunea continuă a traficului de droguri, potrivit Xinhua, scrie Agerpres.

Persoanele reținute se confruntă cu acuzații de „deținere de droguri sau stimulente pentru uz personal” și „facilitare a consumului de substanțe ilicite”.

Printre cei reținuți se numără unele dintre cele mai cunoscute celebrități din Turcia, inclusiv cântărețul pop Kenan Dogulu, actrița Beren Saat și actorul de teatru Enis Arikan, potrivit postului de televiziune de stat TRT.

Raidurile vin după o operațiune similară în luna mai, când 25 de personalități importante au fost, de asemenea, reținute în cadrul unei anchete extinse privind rețelele de trafic de droguri.

Arestările coincid cu eforturile intensificate de combatere a traficului de droguri în regiune. Poliția turcă a confiscat peste 1,28 tone de narcotice și a reținut 110 suspecți într-o serie de operațiuni antidrog desfășurate la Istanbul în ultimele 10 zile, au anunțat autoritățile miercuri.