VIDEO Fumigene şi focuri de armă într-un centru comercial de lângă Milano, unde cel puţin 3 bărbaţi au jefuit un magazin de bijuterii

Hoţii au spart vitrinele magazinului şi au luat toate bijuteriile şi obiectele de valoare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Cel puţin trei bărbaţi cu cagule au jefuit un magazin de bijuterii aflat în centrul comercial Metropoli de lângă Milano, Italia şi folosind arme de foc şi fumigene au reuşit să fure mai multe bijuterii şi bunuri de valoare şi apoi au fugit cu ajutorul unei motociclete.

Jaful a avut loc joi, 11 iunie, în jurul orei 11:00 la magazinul D'Amante. Hoții au spart geamurile vitrinelor și au furat bijuteriile. Apoi au aruncat mai multe fumigene pentru a-şi asigura plecarea şi a scăpa dacă paznicii centrului comercial i-ar fi urmărit, relatează Corriere della Sera.

Conform reconstituirii inițiale a carabinierilor sosiţi la faţa locului, cei trei bandiţi au ajuns la centrul comercial folosind cel puţin un scuter cu motor mare, care fusese furat în urmă cu doi ani. Odată ajunși în interiorul centrului comercial, hoţii au tras mai multe focuri de armă, apoi au aprins fumigene. Aceştia au spart vitrinele magazinului şi au luat toate bijuteriile şi obiectele de valoare. Apoi, pentru a-și acoperi fuga, au tras mai multe focuri de armă în aer.

Unii dintre cei prezenţi în acel moment în mall au început să ţipe speriaţi, în timp ce alţii au filmat întreaga scenă, ba mai mult au riscat să îi urmărească pe bandiţi şi să surprindă plecarea acestora.

Nimeni nu a fost rănit, deși o ambulanță a sosit la fața locului pentru a acorda îngrijiri personalului care a suferit inhalare ușoară de fum. Carabinierii încearcă acum să identifice bandiţii folosind imaginile de pe camerele de supraveghere dar şi filmuleţele realizate de cei care au fost martori la jaf. Valoarea bunurilor furate nu a fost încă precizată de autorităţi.