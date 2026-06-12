NYT: SUA pregătesc reducerea masivă a numărului de avioane și nave de război în Europa. "Capacitatea NATO de atac va fi afectată"

SUA vor reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100. FOTO: Profimedia Images

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de aeronave și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, accelerând astfel efortul Americii de a reduce protecția pe care a oferit-o aliaților europeni timp de opt decenii, potrivit NYT.

Experții avertizează că decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri la distanță și de a efectua supraveghere. Aceste planuri au fost comunicate aliaților la începutul lunii iunie într-un document scris, potrivit sursei citate.

Planurile SUA vizează:

Reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100;

Reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și retragerea celor opt avioane cisternă de realimentare aeriană disponibile;

Realocarea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion, împreună cu mai multe nave de război și zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului;

Realocarea unuia dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei.

Pentagonul a refuzat să comenteze cifrele specifice din document și a făcut referire la o declarație a Comandamentului său European de săptămâna trecută, care vorbea în termeni generali despre intenția sa de a-și reduce angajamentele în Europa.

Aceste detalii, dintre care unele au fost raportate pentru prima dată în publicația germană Die Welt, oferă cea mai clară imagine de până acum a măsurii în care administrația Trump intenționează să-și reducă angajamentul față de NATO, o alianță militară creată în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Scopul NATO a fost în principal de a proteja aliații americani din Europa de amenințări externe precum Uniunea Sovietică, iar membrii săi europeni încă consideră acest lucru esențial pentru capacitatea lor de a descuraja Rusia.

Pentagonul nu a dezvăluit încă public calendarul retragerii, dar oficialii americani au indicat că aceasta va intra în vigoare foarte curând - mult mai devreme decât se pregăteau omologii europeni. Întreruperea bruscă a forțelor americane ar afecta capacitatea NATO de a monitoriza traficul submarinelor rusești sau de a lansa rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune adânc în teritoriul rusesc.

Avertismentul experților despre planurile SUA

Deși europenii au capacități similare de lansare a rachetelor, experții spun că rachetele acționează ca un factor de descurajare mai mare pentru Rusia atunci când sunt folosite de Statele Unite, deoarece europenii pot fi mai precauți în a le desfășura.

„Deși fiecare dintre aceste reduceri poate fi gestionată individual, împreună reprezintă o schimbare semnificativă de postură și pun provocări la adresa pregătirii europene de descurajare în întreg spectrul”, a declarat Giuseppe Spatafora, de la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, un think tank cu sediul la Paris.

Reducerile vor fi atenuate de faptul că trupele americane din Europa vor constitui în continuare una dintre cele mai mari forțe NATO de pe continent. Efectele retragerii vor fi, de asemenea, atenuate de faptul că liderii europeni, văzând nevoia de a se baza mai puțin pe sprijinul SUA, erau deja în proces de reînarmare a țărilor lor.

Pentru unii europeni, numărul specific de active americane alocate în Europa este mai puțin important decât întrebarea dacă Trump este pregătit să desfășoare oricare dintre ele în luptă.

Anton Hofreiter, un parlamentar german, a declarat: „Principala problemă a NATO este că, atâta timp cât Trump este președinte, nu mai există nicio încredere că SUA ar veni în ajutorul europenilor în caz de urgență.”

Retragerea are loc într-un moment deosebit de tensionat pentru Europa. La sfârșitul lunii mai, o dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România, primul astfel de atac într-o zonă urbană majoră din teritoriul NATO. Combinată cu alte intruziuni ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO, aceasta a stârnit teama europenilor.