Planul secret al Europei dacă SUA își retrag trupele: “O treime dintre membrii NATO ar lupta din prima zi”

3 minute de citit Publicat la 22:52 22 Mai 2026 Modificat la 22:52 22 Mai 2026

Donald Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul SUA față de NATO și clauza de apărare colectivă a Articolului 5 încă de la începutul celui de-al doilea mandat.

Statele Unite transmit semnale tot mai contradictorii privind angajamentul față de NATO și prezența militară în Europa, după ce desfășurarea unei brigăzi blindate americane în Polonia a fost anulată la scurt timp după ce fusese pregătită, pe fondul unor retrageri și ajustări de trupe anunțate de președintele Donald Trump. Potrivit unei analize The Economist, aceste decizii amplifică temerile aliaților europeni că arhitectura de descurajare a NATO, construită în jurul conducerii și capabilităților americane, ar putea deveni incertă, accelerând discuțiile despre “un plan B” de apărare și comandă în Europa.

Donald Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul SUA față de NATO și clauza de apărare colectivă a Articolului 5 încă de la începutul celui de-al doilea mandat. Acest lucru a determinat o creștere, mult întârziată, a cheltuielilor europene pentru apărare.

Totuși, în ultimele luni, Trump a mers mai departe, anunțând reduceri neașteptate de trupe și anulând desfășurarea în Germania a unei unități de rachete de croazieră, care urma să acopere un gol important în apărarea Europei.

Unii membri NATO, șocați de amenințarea lui Trump din ianuarie de a prelua Groenlanda de la Danemarca, se tem nu doar că America ar putea rămâne în afara unui război cu Rusia, ci și că ar putea bloca reacțiile altor membri.

Planul B luat în calcul de unii membri NATO

Posibilitatea este considerată redusă, dar interviuri cu ofițeri superiori și oficiali din mai multe state NATO arată cât de serios este privit riscul. Unele armate europene fac planuri secrete pentru a lupta nu doar fără sprijinul Americii, ci și fără mare parte din infrastructura de comandă și control a NATO, scriu jurnaliștii de la The Economist.

„Criza Groenlandei a fost un semnal de alarmă”, spune un oficial suedez din domeniul apărării. „Ne-am dat seama că avem nevoie de un Plan B.”

Urgența amenințării a determinat mai multe țări să se gândească la cum și sub ce comandă ar lupta Europa dacă NATO ar “funcționa defectuos”, după cum spune un oficial. „Ce lanț de comandă poți folosi dacă America blochează NATO?”, întreabă un alt oficial din apărare, potrivit sursei citate.

Alianța NATO a fost concepută ca o orchestră simfonică dirijată de un singur dirijor, Comandantul Suprem Aliat al Europei (SACEUR), un general american care comandă și forțele SUA din Europa. Pentru a coordona această „orchestră”, SACEUR are legături de comunicații securizate cu o rețea de cartiere generale subordonate permanente, cu mii de oameni pregătiți să reacționeze imediat la izbucnirea unui război.

Prin urmare, un Plan B presupune mai mult decât achiziția de arme; înseamnă crearea unei structuri sub care europenii ar lupta.

The Economist dezvăluie că nucleul, cel puțin în nordul Europei, ar fi o coaliție a statelor baltice și nordice, plus Polonia. Aceste țări împărtășesc în mare parte valori comune și se tem de Rusia.

JEF a fost gândită pentru intervenții rapide

Potrivit analizei, mai multe state europene mari din NATO, precum Marea Britanie, Franța și Germania, au forțe în statele baltice și ar fi foarte probabil atrase într-un conflict. Aproximativ o treime dintre membrii NATO ar „lupta din prima zi”, indiferent dacă Articolul 5 este activat sau nu, spune Edward Arnold de la RUSI. „Nimeni nu ar aștepta ca Portugalia să ajungă la Consiliul Nord-Atlantic ca să dezbată”, adaugă el.

O alternativă frecvent menționată este Forța Expediționară Comună (JEF), o coaliție condusă de Marea Britanie, formată din zece state în mare parte baltice și nordice, cu un cartier general permanent lângă Londra. Creată în 2014, inițial ca o completare a NATO, JEF a fost gândită pentru intervenții rapide în situații care nu ating pragul Articolului 5.

Mandatul său s-a extins după aderarea Suediei și Finlandei în 2017, înainte ca acestea să devină membre NATO. Astăzi este văzută ca o soluție care ocolește una dintre slăbiciunile NATO: orice stat membru poate bloca activarea Articolului 5, care necesită unanimitate.

Totuși, JEF rămâne concentrată în principal pe regiunea nordică și baltică și nu include puteri majore precum Franța, Germania și Polonia.

Aceste probleme ar putea fi atenuate dacă grupul ar include Germania, care își crește semnificativ bugetul de apărare. În ciuda limitărilor, JEF pare cea mai bună soluție dacă statele europene nu pot prelua structura NATO existentă.