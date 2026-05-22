Jeff Bezos vrea ca jumătate din americanii cu veniturile cele mai mici să nu plătească deloc impozit

4 minute de citit Publicat la 23:45 22 Mai 2026 Modificat la 23:45 22 Mai 2026

Pentru aproximativ 76 de milioane de gospodării americane, impozitele federale pe venit ar putea dispărea, dacă propunerea fondatorului miliardar Amazon, Jeff Bezos, va deveni realitate. El a susținut într-un interviu recent acordat CNBC că jumătatea inferioară a americanilor cu venituri mici nu ar trebui să plătească impozit pe venit, spunând că americanii care lucrează nu ar trebui să fie supuși unei presiuni financiare sporite, având în vedere că aceștia contribuie oricum cu o pondere relativ mică din veniturile fiscale totale, scrie Fortune.

„Jumătatea populației cu cele mai mici venituri din această țară plătește doar 3% din impozite. Cred că ar trebui să fie zero”, a spus Bezos.

Pentru a-și susține cauza, Bezos a întrebat: „De ce o asistentă medicală din Queens care câștigă 75.000 de dolari pe an plătește impozite de peste 1.000 de dolari pe lună?”

„Pentru mine, este cam absurd că facem asta. Nu ar trebui să-i cerem acestei asistente din Queens să trimită bani la Washington. Ar trebui să-i trimită scuze. Chiar nu are sens”, a adăugat Bezos.

Deși Bezos nu a oferit detalii exacte despre calculele sale, lucrătorii din SUA sunt, în general, obligați să plătească impozite federale pe venit, impozite pe asigurările sociale, impozite Medicare și, în majoritatea statelor, impozite pe venit la nivel de stat. Împreună, suma poate ajunge la mii de dolari.

Deoarece sistemul fiscal din SUA este progresiv, persoanele cu venituri mai mari plătesc, în general, o parte mai mare din venitul lor sub formă de impozite federale. În 2023, jumătatea inferioară a contribuabililor (cei cu venituri sub 54.000 de dolari) a reprezentat aproximativ 12% din venitul brut ajustat total, dar au plătit doar 3% din toate impozitele federale pe venit, conform datelor IRS analizate de Tax Foundation.

Gospodăria medie din acest grup a plătit aproximativ 913 dolari reprezentând impozit federal pe venit. Cu toate acestea, atunci când se iau în considerare creditele fiscale rambursabile, cei mai mici 40% dintre contribuabili deja nu plătesc, în medie, impozit federal pe venit, a relatat CNBC.

Bezos, care a menținut o relație apropiată cu președintele Donald Trump, a declarat că intenționează să pledeze pentru această idee în fața liderilor politici, argumentând că scutirea de impozitele federale pe venit a persoanelor cu venituri mici ar reprezenta doar „o sumă mică de bani pentru guvern”.

Bezos: Chiar dacă impozitele sale s-ar dubla, acest lucru nu ar ajuta

Preocuparea lui Bezos pentru accesibilitatea financiară ar putea fi o surpriză, având în vedere averea sa netă estimată la peste 280 de miliarde de dolari: a patra cea mai mare avere din lume. Și, deși a spus că plătește personal „miliarde de dolari” în impozite, istoricul său fiscal a fost mult timp analizat cu atenție.

O investigație ProPublica publicată în 2021 a constatat că Bezos, la fel ca mulți dintre cei mai bogați miliardari ai Americii, a folosit strategii fiscale care i-au redus dramatic povara în anumiți ani. În 2007 și 2011, de exemplu, nu a plătit deloc impozit federal pe venit, parțial pentru că pierderile din investiții au depășit veniturile raportate. Analizând creșterea averii lui Bezos alături de veniturile sale raportate și impozitele plătite între 2014 și 2018, ProPublica a calculat așa-numita „rată reală de impozitare” la 0,98%.

Totuși, Bezos a declarat că este deschis unei dezbateri politice cu privire la ce constituie o povară fiscală echitabilă pentru cei bogați. Primii 1% dintre contribuabili au reprezentat aproape 21% din venitul brut ajustat total în 2023, dar au plătit aproximativ 38% din toate impozitele federale pe venit în acel an.

„Putem discuta despre care este partea echitabilă. Este o dezbatere politică, e în regulă. Dar denigrarea este doar lucrul care distrage atenția”, a spus Bezos.

Însă, chiar și după remedierea lacunelor fiscale sau creșterea impozitelor pentru cei bogați, acest lucru nu ar rezolva ceea ce Bezos consideră a fi o problemă mai mare a cheltuielilor guvernamentale. El a indicat ca exemplu ineficiențele din sistemul de învățământ public din New York.

„Dacă am administra Amazon așa cum își gestionează orașul New York sistemul școlar, coletele dumneavoastră ar ajunge în șase săptămâni. Ar trebui să vă percepem o taxă de livrare de 100 de dolari. Și apoi, când coletul ar ajunge în sfârșit, oricum ar conține articolul greșit.

Ai putea dubla taxele pe care le plătesc și nu-i va ajuta”, a adăugat el.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a respins mesajul, scriind pe X: „Cunosc câțiva profesori din Queens care ar avea o altă părere”.

Bezos vrea să renunțe la „cea mai mare parte a averii sale”

Deși Bezos nu a semnat „The Giving Pledge”, inițiativa filantropică creată de Warren Buffett, Bill Gates și Melinda French Gates care încurajează miliardarii să doneze majoritatea averilor lor în timpul vieții sau prin testamente, fondatorul Amazon a declarat că s-a angajat să doneze cea mai mare parte a averii sale pe parcursul vieții.

În același timp, el a recunoscut provocarea de a face filantropie eficient, reiterând comentariile miliardarilor, inclusiv Buffett și Elon Musk, care au spus că a dona sume masive de bani cu succes este adesea mai greu decât pare.

Însă fosta soție a lui Bezos, MacKenzie Scott, are deja un avans considerabil. Din 2020, ea a donat peste 26 de miliarde de dolari organizațiilor axate pe DEI, educație și recuperare în caz de dezastru. Între timp, Forbes estimează că Bezos și actuala sa soție, Lauren Sanchez Bezos , au donat aproximativ 4,7 miliarde de dolari de-a lungul vieții lor.

Bezos a susținut pentru CNBC că impactul societal pe termen lung al unor companii precum Amazon și Blue Origin s-ar putea dovedi în cele din urmă chiar mai valoros decât filantropia în sine. Crearea de produse și servicii care îmbunătățesc viața oamenilor, a spus el, este genul de impact pe care antreprenorii aspiranți ar trebui să îl prioritizeze.