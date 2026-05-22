În Marea Britanie, oamenii sunt complet nemulțumiți de noile trenuri puse în circulație: „Arată urât. Nu poate fi designul final”

Publicat la 13:52 22 Mai 2026

Primul tren care poartă identitatea vizuală Great British Railways (GBR) FOTO:Department of Transport

Primul tren care poartă identitatea vizuală Great British Railways (GBR) a fost prezentat publicului. Un tren Southern Class 387 din Brighton a primit acest nou design distinctiv înainte ca serviciile operatorului să treacă în proprietate publică, pe 31 mai, potrivit The Independent.

Dar pe rețelele sociale oamenii nu sunt deloc încântați de felul în care arată primul tren branduit Great British Railways. Utilizatorii de pe X l-au descris drept „urât și nepractic”, punând totodată sub semnul întrebării costul acestuia.

Un comentator a spus: „Arată de parcă ar fi învelit într-o reclamă pentru GB News. Acesta nu poate fi designul final”.

Schema de culori include roșu, alb și albastru, inspirate de steagul Union Jack, alături de sigla cu săgeată dublă folosită inițial de British Rail.

Secretarul pentru Transporturi, Heidi Alexander, a declarat că lansarea „transformă viitorul căilor ferate britanice în realitate”.

Departamentul pentru Transporturi (DfT) a descris noua identitate vizuală drept „un design proaspăt, inconfundabil britanic”.

DfT a confirmat că aceasta va fi introdusă treptat în gări, pe uniformele personalului și pe trenuri, „pentru a asigura utilizarea eficientă a banilor contribuabililor”.

GBR va fi un nou organism din sectorul public care va reuni responsabilitatea pentru infrastructură și trenuri sub o singură organizație pentru prima dată de la privatizarea din anii ’90.

Legislația mult așteptată pentru crearea GBR a fost inclusă în Discursul Regelui de săptămâna trecută.

Heidi Alexander a spus: „Prezentarea astăzi, la Brighton, a primului tren branduit GBR transformă viitorul căilor ferate britanice în realitate. Acesta reprezintă toată munca depusă de personalul feroviar din întreaga țară pentru reformarea fundamentală a sistemului nostru feroviar.

Nu este doar o nouă vopsea, este un pas important către construirea unei rețele feroviare mai bine integrate, aflate în proprietate publică, care pune pasagerii pe primul loc, oferă servicii mai bune și lasă în urmă frustrările și fragmentarea trecutului”.

John Whitehurst, director operațional al companiei Govia Thameslink Railway (GTR), compania-mamă a Southern, a declarat: „Suntem foarte încântați să fim primul operator feroviar care are un tren branduit Great British Railways în rețeaua sa și sunt mândru de cât de mult au muncit colegii pentru a ajunge aici.

Este un moment important pentru toți cei de la GTR și reflectă pregătirea noastră pentru schimbare, precum și îmbunătățirile pe care deja le-am oferit clienților.

Pe măsură ce ne apropiem de trecerea în proprietate publică pe 31 mai, prioritățile noastre rămân furnizarea unor servicii sigure și fiabile în fiecare zi, având clienții, colegii și comunitățile în centrul tuturor activităților noastre”.

Serviciile operate de ceilalți operatori ai GTR – Thameslink, Great Northern și Gatwick Express – vor trece, de asemenea, în proprietate publică pe 31 mai.

Acestea se vor alătura companiilor West Midlands Trains, Greater Anglia, c2c, Northern, TransPennine Express, Southeastern, LNER și South Western, care sunt administrate de DfT Operator Limited.

Programul de trecere în proprietate publică este așteptat să fie finalizat până la sfârșitul anului viitor.