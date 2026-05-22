Roboți și proiecte inovatoare prezentate de studenții din Craiova

Publicat la 13:49 22 Mai 2026 Modificat la 13:49 22 Mai 2026

Fiecare facultate și-a amenajat propriul stand, unde vizitatorii pot vedea experimente, invenții și activități interactive. Foto: Universitatea din Craiova / FB

Studenții Universității din Craiova își prezintă zilele acestea proiectele și demonstrează că ideile pot deveni realitate.

Roboți, prototipuri de avioane sau de motoare și sisteme inteligente sunt expuse în Centrul Vechi al orașului, în cadrul celei de-a 13-a ediții a proiectului „Studenții noștri pot mai mult 2026”.

Evenimentul a adus și momente artistice, iar studenții străini au cântat și au dansat alături de colegii lor români, într-o atmosferă dedicată diversității și spiritului studențesc.

Timp de două zile, în Centrul Vechi, fiecare facultate și-a amenajat propriul stand, unde vizitatorii pot vedea experimente, invenții și activități interactive realizate în laboratoare și în cadrul cursurilor universitare.

„Este un eveniment care a devenit de tradiție, ”Studenții noștri pot mai mult. Această acțiune a pornit acum 13 ani, la inițiativa studenților. Ei au pus și numele evenimentului. Fiecare facultate are un stand de prezentare. Încercăm să promovăm toate specializările de licență, master și doctorat ale universității noastre”, a afirmat Cezar Ionuț Spânu, rectorul Universității din Craiova.

Proiectul încurajează creativitatea și implicarea. La standul Facultății de Mecanică, studenții au prezentat mai multe proiecte și prototipuri realizate chiar de ei.

„Pentru zona aceasta de aplicații inginerești, pornim de la un ansamblu complex, un ansamblu de motor cu ardere internă, un motor cu aprindere prin scânteie, cu arhitectură de patru cilindri în linie. Studentul nostru chiar pentru evenimentul de vineri și-a pregătit un prototip de motor cu arhitectură în V”, a explicat și Ilie Dumitru, decanul Facultății de Mecanică.

„Undeva la 10-12 ore minim a durat proiectarea acestuia, iar printarea a durat undeva la 7 ore. Se poate observa și aici pistonul. Acesta poate fi acționat și de un motor de curent continuu”, susține studentul.

Nici studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică nu au venit cu mâna goală.

„Aici avem modelul unei case inteligente, programată cu diferiți senzori pentru a putea monitoriza anumiți parametri. Aici avem macheta unui avion, aici avem macheta unui întreg cartier, care este, tot așa, monitorizat, 100% inteligent, capabil să ia singur decizii”, a spus un alt student.

Proiectul „Studenții noștri pot mai mult 2026” arată că tinerii de la Universitatea din Craiova sunt creativi și au curajul să își transforme ideile în proiecte reale.