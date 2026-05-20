Evaluarea Naţională la clasa a IV-a continuă cu proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii

<1 minut de citit Publicat la 08:42 20 Mai 2026 Modificat la 08:42 20 Mai 2026

Evaluarea Naţională la clasa a IV-a. FOTO: Getty Images

Evaluarea Naţională la clasa a IV-a va continua miercuri cu proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii de clasa a IV-a au susţinut marţi proba de Limbă şi comunicare - Limba română din cadrul Evaluării Naţionale.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba de Limbă şi comunicare - Limba maternă.

Săptămâna viitoare va fi organizată Evaluarea Naţională la clasa a VI-a. Pe 26 mai este programată proba de Limbă şi comunicare - Limba română, iar cea la Matematică pe 27 mai. Elevii claselor a VI-a din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 28 mai proba de Limbă şi comunicare - Limbă maternă.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională a elevilor, scrie Agerpres.

Rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.



Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare.