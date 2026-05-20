Peste 47.000 de angajați de la Samsung intră în grevă. Conducerea companiei denunță cerințele „excesive” ale sindicatului

1 minut de citit Publicat la 08:42 20 Mai 2026 Modificat la 08:42 20 Mai 2026

Oprirea producției ar putea costa Samsung între 6,9 și 11,7 miliarde de dolari în pierderi directe. Foto: Getty Images

Peste 47.000 de angajați ai companiei Samsung Electronics vor intra în grevă, joi, după ce negocierile salariale dintre companie și sindicat au eșuat, relatează CNBC. Blocajul a dus la scăderea cu 3% a acțiunilor gigantului sud-coreean din industria cipurilor.

Sindicatul acceptase propunerea de mediere a Comisiei Naționale pentru Relații de Muncă din Coreea de Sud, însă Samsung Electronics a respins-o, a anunțat instituția guvernamentală.

Purtătorul de cuvânt al sindicatului, Choi Seung-ho, a declarat miercuri, într-un comunicat, că Samsung a cerut mai mult timp pentru negocieri.

Totuși, compania a transmis miercuri, la ora 11:00, ora locală, că „nu a fost luată nicio decizie”, a spus Choi, ceea ce a dus la blocajul negocierilor.

„Ne exprimăm profundul regret că procesul de după mediere a fost întrerupt din cauza întârzierii în procesul decizional al conducerii”, a adăugat Choi, precizând că sindicatul va încerca să obțină un acord cu conducerea companiei chiar și în timpul grevei.

Samsung Electronics a transmis însă că discuțiile au eșuat deoarece „acceptarea cerințelor excesive ale sindicatului, așa cum sunt ele, ar putea submina principiile fundamentale ale conducerii companiei”, potrivit unui comunicat publicat de publicația sud-coreeană MoneyToday.

Cu toate acestea, Samsung a mai spus că „nu va renunța la dialog până în ultimul moment” și a insistat că „nu ar trebui să existe greve în nicio circumstanță”.

Este probabil ca protestul organizat de sindicat să fie limitat, după ce un tribunal sud-coreean a ordonat anterior ca greva să nu interfereze cu instalațiile de protecție și siguranță și să nu obstrucționeze activitatea, pentru a preveni deteriorarea facilităților și a plăcilor semiconductoare.

Cererile sindicatului s-au concentrat pe sistemul de bonusuri bazat pe performanță al Samsung. Sindicatul solicită bonusuri de performanță echivalente cu 15% din profitul operațional al Samsung, eliminarea plafonului pentru plata bonusurilor și formalizarea unei structuri clare de acordare a acestora, printre alte măsuri.

Oficiali ai guvernului sud-coreean, inclusiv președintele Lee Jae Myung și premierul Kim Min-seok, au îndemnat ambele părți să ajungă la un acord în zilele premergătoare grevei.

Kim ar fi sugerat că guvernul ar putea folosi măsuri de urgență pentru a opri greva dacă aceasta va continua.

Conform legislației sud-coreene, ministrul Muncii poate invoca o „intervenție de urgență” pentru a suspenda acțiunile sindicale timp de 30 de zile, dacă se consideră că disputa ar putea afecta economia sau viața de zi cu zi.