Angajații Samsung au refuzat bonusuri colosale de 340.000 de dolari. Amenință chiar și cu greva

Peste 30.000 de angajați Samsung au ieșit în stradă cerând o cotă mai mare din profiturile pe care compania le obține din construcția infrastructurii de inteligență artificială.

Angajații din divizia de semiconductoare a Samsung amenință cu o grevă generală de 18 zile, între 21 mai și 7 iunie, dacă nu obțin bonusuri anuale garantate din profitul operațional al fabricii de cipuri. Cele două părți sunt aproape de un acord privind o alocare de 13% din profit – circa 340.000 de dolari per angajat – dar conducerea refuză să o garanteze anual, în condițiile în care rivalul SK Hynix oferă angajaților săi bonusuri de până la 900.000 de dolari, garantate pe zece ani. Oprirea producției ar putea costa Samsung între 6,9 și 11,7 miliarde de dolari în pierderi directe și i-ar afecta poziția în cursa pentru cipurile HBM4, scrie publicația Tom`s Hardware.

Negocierile dintre Sindicatul Național Samsung Electronics, care reprezintă angajații din divizia de cipuri, și conducerea companiei par să fi eșuat pe o singură problemă. Potrivit Financial Times, cele două părți sunt aproape de un acord privind alocarea a 13% din profitul operațional – echivalentul a aproximativ 340.000 de dolari per angajat – sub formă de bonus. Conducerea companiei este însă dispusă să ofere această sumă doar ca plată unică, în timp ce sindicatul cere ca alocarea să fie garantată anual și inclusă în acordul pe care cele două părți urmează să-l semneze.

Problema bonusurilor a ajuns în atenția publică la nivel național la sfârșitul lunii aprilie, când peste 30.000 de angajați Samsung au ieșit în stradă cerând o cotă mai mare din profiturile pe care compania le obține din construcția infrastructurii de inteligență artificială. Revendicarea a pornit de la o comparație cu angajații SK Hynix, cărora li s-au garantat bonusuri de 477.000 de dolari fiecare în acest an, sumă care aproape se dublează la 900.000 de dolari anul viitor.

Mai mult, aceste bonusuri sunt garantate pe următorii zece ani. Sumele uriașe provin din câștigurile excepționale pe care producătorul de cipuri de memorie și stocare le înregistrează datorită expansiunii infrastructurii AI, centrele de date și companiile hyperscaler fiind dispuse să plătească prețuri premium doar pentru a-și asigura cipurile de care au nevoie.

Angajații Samsung argumentează că, deși compania lor este mult mai mare, bonusurile pe care le primesc reprezintă mai puțin de 30% din ce oferă SK Hynix oamenilor săi. Cererea lor inițială a fost o cotă de 15% din profitul operațional al fabricii de semiconductoare, eliminarea plafonului de 50% la bonusuri și o majorare salarială de 7%, în timp ce conducerea a contrapropus o alocare de 10%, o creștere salarială de 6,2% și alte beneficii, precum rate preferențiale la creditele ipotecare. Cele două părți par să fi ajuns în cele din urmă la o înțelegere pe alocarea de 13%, singura întrebare rămasă fiind dacă managementul va accepta un bonus anual garantat.

Samsung se confruntă cu amenințarea unei greve de amploare dacă cele două părți nu ajung la un acord. Sindicatul a anunțat o grevă generală în perioada 21 mai – 7 iunie, ceea ce înseamnă că operațiunile fabricii de cipuri Samsung vor fi paralizate cel puțin 18 zile. De menționat că acțiunea de o singură zi din aprilie a dus la o scădere de 58% a producției pe un singur schimb.

Profesorul Kwon Seok-joon de la Universitatea Sungkyunkwan a declarat pentru Financial Times că o acțiune de această amploare ar putea costa Samsung între 6,9 și 11,7 miliarde de dolari în pierderi directe, la care se adaugă costuri indirecte și mai mari. În plus, greva ar afecta reputația Samsung ca furnizor de cipuri HBM4, mai ales în contextul competiției strânse dintre cei trei mari producători de cipuri de memorie și stocare.

Kwon a remarcat și că pentru Samsung este mai greu să acorde pur și simplu bonusul, chiar dacă acesta provine din profitul operațional, nu din venituri. Spre deosebire de SK Hynix, care este o fabrică de sine stătătoare, fabrica de semiconductoare Samsung funcționează în cadrul Samsung Electronics, care la rândul său face parte din grupul mai larg Samsung. Alte divizii ale companiei se confruntă cu dificultăți din cauza costurilor mai mari generate de criza cipurilor, chiar în timp ce divizia de semiconductoare înregistrează profituri record.

Dacă angajații fabricii obțin bonusul dorit, angajații din diviziile mai puțin profitabile ar putea simți că sunt nedreptățiți. Din acest motiv, un sindicat mai mic, ai cărui membri provin în principal din liniile de smartphone-uri, televizoare și electrocasnice Samsung, s-a retras din greva comună planificată. Dacă conducerea va accepta cererea diviziei de semiconductoare pentru o alocare de 15% din profitul operațional, „calculele devin incomode foarte repede", a avertizat Kwon pentru Financial Times.