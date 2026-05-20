Cum a fost primit Putin la Beijing. Xi Jinping l-a atacat pe Trump în timpul întâlnirii cu liderul rus

4 minute de citit Publicat la 08:41 20 Mai 2026 Modificat la 08:41 20 Mai 2026

Xi Jinping a lăudat relațiile dintre China și Rusia, la întâlnirea cu Putin. Foto: Profimedia Images

Liderul chinez Xi Jinping a lăudat relațiile dintre China și Rusia, pe care le-a descris drept o forță de „calm în mijlocul haosului”, în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin la Beijing, miercuri, la doar câteva zile după ce l-a primit în capitala chineză pe președintele american Donald Trump.

Xi a făcut referire la situația internațională tot mai tensionată și a lansat o critică indirectă la adresa SUA în timpul discuțiilor cu Putin desfășurate la Marele Palat al Poporului, care au deschis vizita de stat de aproximativ 24 de ore a liderului rus în China.

„Situația internațională este marcată de turbulențe și transformări care se suprapun, iar tendințele hegemonice unilaterale se manifestă tot mai agresiv”, a spus Xi, folosind formulările prin care Beijingul critică frecvent ceea ce consideră a fi excesele politicii externe americane.

În acest context, China și Rusia ar trebui să își consolideze „coordonarea strategică cuprinzătoare”, a afirmat liderul chinez, potrivit presei de stat din China.

Xi a vorbit direct și despre războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, spunând că o încheiere rapidă a conflictului ar reduce perturbările din aprovizionarea cu energie, din lanțurile de distribuție și din comerț.

„O încetare completă a războiului nu suportă amânare, reluarea ostilităților este și mai puțin de dorit, iar continuarea negocierilor este deosebit de importantă”, a declarat Xi.

› Vezi galeria foto ‹

La rândul său, Putin - care continuă războiul din Ucraina - efectuează a 25-a sa vizită oficială în China în cei 25 de ani în care s-a aflat la conducerea Rusiei, perioadă în care Moscova și Beijingul și-au consolidat puternic cooperarea în domeniile comerțului, diplomației și securității. Discuțiile dintre cei doi lideri sunt așteptate să se concentreze pe extinderea și mai mare a parteneriatului „fără limite” dintre Rusia și China, dar și pe schimburi de opinii legate de vizita lui Trump și de războaiele din Ucraina și Iran.

Pentru Xi Jinping, faptul că îi primește la Beijing, la doar câteva zile distanță, atât pe liderul SUA, cât și pe cel al Rusiei - două state implicate în conflicte majore - reprezintă o oportunitate de a întări imaginea Chinei ca actor global influent și mediator internațional.

Cum a fost primit Putin la Beijing

Ceremonia de primire organizată pentru Putin în fața Marelui Palat al Poporului a respectat toate elementele unei vizite oficiale de stat, la fel ca cea organizată pentru Donald Trump săptămâna trecută.

Xi și mai mulți oficiali chinezi de rang înalt l-au întâmpinat pe liderul rus, după care cei doi au stat relaxați unul lângă altul în timpul salutului militar și al ceremoniei cu salve de tun. În fundal, fanfara militară cânta, iar steagurile Chinei și Rusiei fluturau.

Copii care agitau steaguri și flori i-au întâmpinat pe cei doi lideri - o imagine similară cu cea din timpul ceremoniei dedicate lui Trump, care părea atunci vizibil amuzat de moment.

Toate aceste imagini par să fi fost gândite pentru a evidenția apropierea tot mai mare dintre China și Rusia, chiar dacă ambele state încearcă, în același timp, să își recalibreze relațiile cu SUA.

Cele două țări marchează anul acesta 25 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenească din 2001, acord care a rezolvat vechi dispute de frontieră și a deschis o nouă etapă de cooperare între Moscova și Beijing. Relația s-a consolidat și mai mult sub conducerea lui Xi și Putin, doi lideri care s-au întâlnit de peste 40 de ori și care sunt cunoscuți pentru relația lor apropiată.

Putin a făcut referire la această apropiere chiar în debutul întâlnirii, când a citat un proverb chinezesc care poate fi tradus prin „o zi de despărțire pare cât trei toamne”, expresie folosită pentru a descrie dorul resimțit față de cineva apropiat.

Dincolo de fastul ceremoniei, Putin vine însă la Beijing într-o poziție mai slabă decât la ultima sa vizită, din septembrie.

Cu doar câteva zile înainte de sosirea sa în China, Ucraina a lansat ceea ce presa rusă a descris drept cel mai mare atac asupra Moscovei din ultimul an, folosind peste 500 de drone. În plus, Rusia a pierdut teren pe front, iar analiștii spun că luna trecută armata rusă a înregistrat prima pierdere netă de teritoriu din august 2024.

În acest context, Xi ar putea încerca să profite de relația tot mai dezechilibrată dintre cele două state - cu economia Rusiei tot mai dependentă de China - pentru a obține avantaje pentru Beijing în cooperarea energetică, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu afectează accesul Chinei la petrol.