Profesorii vor fi obligați să meargă regulat la psihiatru. Ce alte schimbări mai apar în școli din toamnă

Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:49 11 Mai 2026

Profesorii, chemaţi cu actele la raport şi trimişi la psihiatru. Din toamnă, cadrele didactice vor fi obligate să îşi prezinte, an de an, portofoliul educaţional. Mai exact, să demonstreze ce studii şi cursuri au urmat, ce metode de predare folosesc şi ce au făcut pentru a evolua în carieră. Cei care depun documente false riscă dosar penal. Mai mult decât atât, pentru siguranţa elevilor, din 4 în 4 ani, toţi cei care predau trebuie să meargă la o evaluare psihiatrică.

Salarizarea cadrelor didactice în funcţie de meritocrație, nu de vechime este o variantă demult luată în calcul. Până la o decizie în acest sens, a intrat în vigoare o nouă regulă: profesorii trebuie să depună anual, la şcoala unde lucrează, un portofoliu educaţional.

Ovidiu Marian-Ionescu, director Şcoala "Sf. Vasile", Ploiești: Nu poţi să faci şcoală nouă cu oameni care nu se schimbă în această perioadă. Vechimea în învăţământ nu ţine neapărat de valoare.

Portofoliul, în format tipărit sau digital, va conţine diplomele de studii şi cursurile urmate, metodele de predare şi evaluare folosite la clasă, precum şi informaţii despre evoluţia profesorului în carieră şi despre dezvoltatea sa profesională.

Părinţii văd cu ochi buni noua măsură.

Părinte: Având în vedere că şi cei mici dau evaluări şi la clasa a II-a si la a IV-a, aşa şi profesorul trebuie în permanenţă să devină din cel in ce mai bun.

Sindicatele se revoltă însă şi susţin că profesorii sunt încărcaţi de Ministerul Educaţiei cu proceduri, anexe, declaraţii, tabele şi dosare cu şine, în loc să aibă timp să se concentreze pe procesul de predare.

O altă măsură, care nemulţumeşte multe cadre didactice, prevede că toţi cei care predau trebuie să meargă din 4 în 4 ani la psihiatru pentru o evaluare.

Părinte: Mi se pare o măsură extrem de bună având în vedere că s-au întâmplat atâtea incidente.

Liderii sindicali susţin că oficialii ar trebui să fie mai preocupaţi de bullying-ul din şcoli, de subfinanţarea sistemului de învăţământ şi de lipsa profesorilor.