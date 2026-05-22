Hagi a anunţat un lot de 31 de jucători pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor, primele din noul mandat pe banca naţionalei

1 minut de citit Publicat la 13:59 22 Mai 2026 Modificat la 13:59 22 Mai 2026

Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, vineri, un lot de 31 de jucători convocaţi la echipa naţională pentru meciurile amicale cu Georgia şi Ţara Galilor, cu menţiunea că acesta va fi completat cu fotbalişti de la echipele angrenate în jocurile de baraj din Superliga României, notează Agerpres.

Pe lista anunţată de Hagi se află 6 jucători de la campioana Superligii, Universitatea Craiova, care va fi reprezentată de Nicuşor Bancu, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluţă, David Matei şi Ştefan Baiaram.

Lotul României pentru partidele cu Georgia şi Ţara Galilor

Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Otto Hindrich (Legia Varşovia);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Radu Drăguşin (Tottenham), Virgil Ghiţă (Hannover 96), Bogdan Racoviţan (Rakow), Andrei Coubiş (U Cluj), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Matei Ilie (CFR Cluj), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Rapid);

Mijlocaşi: Răzvan Marin (AEK Atena), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluţă (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Vlad Dragomir (FC Pafos), Ianis Hagi (Alanyaspor), David Matei (Universitatea Craiova);

Atacanţi: Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruţan (Rapid), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Rapid), Louis Munteanu (DC United), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguş (Gaziantep).

Echipa naţională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecţioner, cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00 (Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi) şi Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din Bucureşti).