Austeritate, dar nu pentru ARICE. Daniel Constantin s-a plimbat la festivalul de la Cannes de 230 de mii de euro, bani publici

5 minute de citit Publicat la 20:36 20 Mai 2026 Modificat la 20:57 20 Mai 2026

Daniel Constantin (în dreapta cadrului) la Cannes. Inițiativa ARICE a costat statul român 230 de mii de euro, potrivit Grupului de Investigații Politice. Foto: Daniel Constantin / Facebook

Șeful Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, a dezvăluit miercuri, la Decisiv Prime Time, că Daniel Constantin, șeful ARICE, a pus statul român la o cheltuială de 230.000 de euro, la festivalul de la Cannes, în plină austeritate continuată sub guvernul interimar Bolojan.

Constantin, membru PNL, conduce Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE).

Însuși șeful acestei agenții, care, statutar, conduce rețeaua de consilieri economici din misiunile diplomatice românești, a marcat prezența sa la Cannes printr-o postare pe Facebook, însoțită de fotografii.

Șeful ARICE pune pe Facebook poze de la Cannes

"Participarea companiilor românești la ediția din 2026 a Marché du Film reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea industriei cinematografice românești pe piața internațională și pentru dezvoltarea de noi parteneriate și coproducții.

Finanțarea acordată de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) pentru prezența acestora la unul dintre cele mai importante evenimente mondiale dedicate industriei de film demonstrează importanța susținerii unui sector creativ cu impact economic semnificativ pentru România.

Prin contribuția ARICE (...), precum și prin implicarea Ambasadei României la Paris, a Consulatului General al României la Marseille și a Institutului Cultural Român de la Paris, standul României s-a remarcat în cadrul evenimentului și a fost apreciat de numeroși distribuitori, producători și profesioniști internaționali din industrie, contribuind la creșterea vizibilității cinematografiei românești pe piața globală", a scris Constantin, fără a preciza, însă, dimensiunea financiară a acestei inițiative.

Prezența șefului ARICE la Cannes costă aproape un sfert de milion de euro

Cătălina Porumbel, realizatoare Decisiv Prime Time: "Omul domnului Bolojan, în primul rând, este numit la o agenție fantomă. Ați auzit de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior? O glumă, o sinecură, o mizerie practic politică făcută pentru oameni de partid. 230.000 euro pentru domnul Daniel Constantin, din banii publici, să meargă la Festivalul de la Cannes. Se știe!

De ce era atât de important? Murea țara, nu mai ieșeam din deficit, nu mai aveam guvern dacă nu mergeam la Festivalul de la Cannes?"

Mugur Ciuvică, șeful Grupului pentru Investigații Politice: "Murea domnul Daniel Constantin, cred,ă de supărare. Probabil că a vrut să meargă și el să danseze maneaua celebră (...)

Agenția are un nume caraghios. Pare fantomatică, dar e mega-agenție, că domnul Daniel Constantin știe unde îl trimit pilele lui. El acum este al lui Bolojan, dar înainte a fost al cui a trebuit. ARICE este agenția care numește atașații comerciali de pe la ambasade. Deci, în loc de mega bani, influență și combinații. Domnul Constantin și-a aranjat asta. Agenția sa face un stand la Cannes, că e acolo un târg pentru economie.

El e în agenția asta de două luni și este unul dintre cei doi oficiali români care merg acolo, la Cannes, ca să dezvolte economia românească, el fiind un politruc (...)

230.000 este, probabil, costul total al standului de la Cannes. Pot să înțeleg că faci un stand acolo, dar să meargă Daniel Constantin, asta nu mai are legătură cu austeritatea, ca să nu vorbim că 230.000 de euro e cam scump."

Cătălina Porumbel: "Știți că niciun demnitar al statului român nu are voie să plece în afară fără acordul domnului Bolojan. Exista o directivă. Domnul Bolojan i-a permis acestui domn, acestui sinecurist, să meargă la Festivalul de la Cannes pe banii noștri."

Mugur Ciuvică: Austeritatea lui Bolojan a meritat! Secretarul de stat Daniel Constantin e, pe bani publici, la Festivalul de Film de la Cannes

Grupul de Investigații Politice detaliază, pe site-ul său, circumstanțele deplasării lui Daniel Constantin la Cannes.

"Austeritatea lui Bolojan a meritat! Secretarul de stat Daniel Constantin e, pe bani publici, la Festivalul de Film de la Cannes

Festivalul de Film de la Cannes a avut în aceste zile un oaspete de seamă: Daniel Constantin, președinte al PNL Teleorman și președinte (cu rang de secretar de stat) al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE). Constantin participă la Festival, pe bani publici, ca „să susțină promovarea cinematografiei românești pe plan internațional”.

„Ca să corectăm acest deficit, trebuie să ne reducem cheltuielile. Nu avem altă posibilitate”, spunea în noiembrie 2025 premierul Ilie Bolojan. Iar guvernul Bolojan a majorat TVA, a înghețat salariile bugetarilor, a blocat indexarea pensiilor, a tăiat bursele elevilor și studenților, a introdus CASS pentru pensii și indemnizații sociale.

În ianuarie 2026, același Ilie Bolojan îl numea în fruntea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) pe fostul deputat PNL, Daniel Constantin, un politician cu vilă și mașini de lux care nu se regăsesc în declarația de avere, un traseist care a trecut prin 4 partide.

ARICE este instituția care numește consilierii economici și atașații comerciali ai României în ambasadele din străinătate și promovează exporturile românești.

Daniel Constantin la Cannes: 11 zile de cazare la hotel, transport, diurnă, asigurare medicală și 'cheltuieli cu justificare'

În aprilie 2026, ARICE publica un anunț privind achiziția de servicii pentru organizarea participării agenților economici la târgul internaţional Marché du Film Cannes, Franța (12-20.05.2026). Sursa de finanțare: bugetul de stat. Valoarea estimată: 1.158.831,75 lei fără TVA. (Cu tot cu TVA, suma echivalează cu aproape 4.600 de burse în valoare de 300 de lei fiecare.)

(n.r. - la cursul BNR de miercuri, 20 mai, suma depășește 221 de mii de euro; la cursul mediu euro/leu din aprilie, de 5,0978 lei, suma depășește 227 de mii de euro.)

Obiectul contractului îl reprezintă organizarea de către ARICE a participării agenților economici români la Marché du Film Cannes 2026, târg organizat în cadrul festivalului. Dar, pe lângă cheltuielile legate de organizarea standului României la târg, caietul de sarcini prevede și deplasarea la Cannes a 3 „delegați oficiali”, dintre care 2 din partea ARICE.

Potrivit caietului de sarcini, pentru delegații oficiali, sunt suportate de la buget următoarele costuri:

- 100% cheltuieli pentru transport extern,

- 100% cheltuieli pentru cazare (11 nopți), la hoteluri „reprezentative” din Cannes de minim 3-4 stele.

- 100% diurnă (12 zile),

- 100% asigurare medicală,

- 30% (din cazare și diurnă) „cheltuieli cu justificare”.

Daniel Constantin s-a dus la Festivalul de la Cannes, dacă tot s-a dus la Târgul economic de la Cannes

Sunt suportate, de asemenea, de la buget, o serie de „cheltuieli generale” (telefoane mobile pentru delegați ARICE, fotografii, taxi protocol, ecusoane etc.)

Unul dintre „delegații oficiali” ai instituției care a beneficiat de banii publici pare să fi fost chiar președintele ARICE, Daniel Constantin.

Potrivit paginii de Facebook a instituției, Constantin s-a aflat în aceste zile la Festivalul de la Cannes, participând și la Marché du Film, dar și la premiera unuia dintre filmele românești aflate în competiție.

„Reducerea cheltuielilor” de care ne tot spune premierul Bolojan se aplică pensionarilor, bugetarilor, elevilor și studenților. Nu și secretarului de stat Daniel Constantin. În plină „austeritate” la București, el e la Cannes, pe banii noștri", se spune în textul de pe site-ul Grupului de Investigații Politice, care conține și un link către documentele care probează cheltuielile angajate de șeful ARICE la Cannes.