Locomotiva unui tren de călători a luat foc în timp ce se îndrepta spre Sibiu. Traficul feroviar a fost oprit

1 minut de citit Publicat la 21:39 20 Mai 2026 Modificat la 21:40 20 Mai 2026

Poliţiştii din Vâlcea au transmis că o altă locomotivă a fost trimisă de către CFR la fața locului.

Pompierii militari au intervenit miercuri seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren destinat transportului de persoane, care circula pe ruta Râmnicu Vâlcea-Sibiu, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, potrivit Agerpres. Poliţiştii vâlceni au transmis că reprezentanţii CFR au trimis o altă locomotivă la locul incidentului, iar circulația feroviară urmează să fie reluată după sosirea acesteia și remorcarea garniturii.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în localitatea Câineni, în timp ce trenul se afla în mers, cei mai mulți dintre călători părăsind însă vagoanele înainte de sosirea echipelor de intervenție, care au mai găsit doar trei persoane pe care le-au evacuat în siguranță.

"S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că incendiul se manifestă la partea electrică a locomotivei diesel.

Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor și lichidat, în limitele găsite. În prezent se acționează pentru îndepărtarea efectelor negative. Nu au fost victime", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

