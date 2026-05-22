Hidroelectrica, cel mai mare contract de retehnologizare din ultimii ani. Proiect de 190 de milioane de euro

În timp ce criza energetică afectează puternic Europa, România își mărește capacitățile de producție și de stocare a energiei. Hidroelectrica a semnat contractul de retehnologizare a centralei Râul Mare-Retezat. Investiția se ridică la aproape 190 de milioane de euro, iar lucrările ar trebui să fie finalizate în cinci ani.

Amenajarea hidroenergetică Râul Mare-Retezat este unul dintre cele mai importante obiective energetice din România. Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, a atribuit contractul de retehnologizare a hidrocentralei Râul Mare-Retezat, cu o putere instalată de 349 de megawați, unui consorțiu format dintr-o companie spaniolă și una austriacă.

„Această retehnologizare, pe lângă adăugarea unui nou ciclu de viață acestei centrale, va duce și la deblocarea acelor megawați atât de necesari pentru echilibrarea sistemului energetic național. S-a vorbit foarte mult despre stocare în această perioadă și cred că centrala de la Râul Mare-Retezat, lacul de acumulare de acolo, vor contribui cu succes la echilibrarea sistemului, la creșterea capacității de stocare”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Necesitatea retehnologizării este determinată de uzura echipamentelor, acolo fiind folosită o tehnologie din 1975. Deși centrala are o putere instalată de 335 de megawați încă de la început, în prezent funcționează la aproximativ 200 de megawați.

„Retezat este una dintre cele mai importante centrale din portofoliul Hidroelectrica. Are 335 de megawați. Este important să aducem siguranță în sistem. Prin retehnologizare vom aduce încă 135 de megawați siguri în sistem”, a explicat Daniela Iordănescu, manager Departament Retehnologizare.

„Apreciem că ați avut încredere în noi pentru acest proiect, pentru că și pentru noi este unul foarte important. Vom putea să livrăm componente high-tech pentru turbine, pentru a crește puterea generată”, a afirmat și Dominik Fust, reprezentant al consorțiului.

Valoarea contractului depășește 188 de milioane de euro și are o durată estimată de implementare de 60 de luni.