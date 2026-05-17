Universitatea Craiova este din nou campioană a României după 35 de ani

2 minute de citit Publicat la 22:49 17 Mai 2026 Modificat la 22:49 17 Mai 2026

Universitatea Craiova a reuşit eventul, după ce miercuri a câştigat şi Cupa României, la loviturile de departajare / sursă foto: Facebook - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României la fotbal după o pauză de 35 de ani, cu o victorie categorică, 5-0 (2-0) cu Universitatea Cluj, duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', în etapa a 9-a a play-off-ului Superligii, penultima a sezonului.

Echipa din Bănie s-a impus fără drept de apel, prin golurile marcate de David Matei (3), Assad Al Hamlawi (9, 48), Anzor Mekvabişvili (59) şi Luca Băsceanu (72).

Universitatea Craiova a reuşit eventul, după ce miercuri a câştigat şi Cupa României, la loviturile de departajare, după o finală cu Universitatea Cluj.

Această veritabilă ''finală'' a început practic de la 1-0 pentru gazde, David Matei marcând (3) cu un şut din centrul careului, după pasa lui Nicuşor Bancu.

Atacantul palestinian Al Hamlawi (9) a dublat avantajul craiovenilor, după ce a scăpat singur în urma degajării portarului Laurenţiu Popescu.

Echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho a continuat să domine jocul şi să îşi creeze ocazii, dar Matei (18, 39, 39), Mekvabişvili (28, 34) nu au reuşit să mai înscrie.

''U'' Cluj a avut două situaţii notabile, o lovitură de cap a lui Jovo Lukic (ex-Universitatea Craiova), fără emoţii pentru Popescu (30), şi un blocaj reuşit de Mora la Mendy (36).

Oaspeţii au rămas în zece pe finalul primei reprize, francezul Oucasse Mendy primind al doilea cartonaş galben (42), pentru o intrare dură la Matei.

Universitatea Craiova a început în forţă şi repriza secundă, Al Hamlawi (48) marcând cu călcâiul, după ce Teles a câştigat un duel aerian. Mekvabişvili (59) a marcat superb, cu un şut la colţ de la 18 metri, după o pasă greşită a lui Coubiş. Luca Băsceanu (72) a închis tabela, la scurt timp după intrarea sa pe teren, după o minge aşezată de Nsimba.

Al Halawi (61) a mai avut şi el o şansă de gol, Steven Nsimba (68, 80) a ratat singur cu portarul Lefter, iar Baiaram (71) a şutat şi el periculos.

La meci au asistat 27.810 spectatori.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 12 ori, de cinci ori s-au impus craiovenii, clujenii şi-au trecut în cont două victorii, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate.

Acesta este al cincilea titlu de campioană din palmaresul Universităţii Craiova, potrivit site-ului oficial al clubului, după cele din 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991. Clubul a reuşit trei eventuri, în 1981, 1991 şi 2026.

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 5-0 (2-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova

Au marcat: David Matei (3), Assad Al Hamlawi (9, 48), Anzor Mekvabişvili (59), Luca Băsceanu (72).

Cartonaş roşu: Oucasse Mendy (Universitatea Cluj, 42).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial:

Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF