Orașul capitală de județ care cumpără lasere pentru a alunga porumbeii. Anterior, edilii au pus un dispozitiv anti-ciori pe o biserică

1 minut de citit Publicat la 12:00 16 Mai 2026 Modificat la 12:00 16 Mai 2026

Primăria unui municipiu reședință de județ plănuiește să alunge porumbeii cu laserul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Primăria unui municipiu reședință de județ a decis să cumpere lasere pentru a alunga porumbeii din spațiile publice.

Informația apare într-un mesaj postat pe Facebook de Poliția Locală Bistrița.

"Pentru o soluție pe termen lung, Primăria Municipiului Bistrița va achiziționa în acest an două sisteme laser profesionale destinate descurajării prezenței păsărilor în zonele afectate", se menționează în textul în care cetățenii orașului sunt avertizați să nu hrănească porumbei pe domeniul public.

Instituția susține că numeroși oameni s-au plâns de prezența acestor viețuitoare în municipiu.

Polițiștii locali le-au reamintit cetățenilor care hrănesc păsările pe domeniul public că riscă să fie amendați cu până la 1.000 de lei "pentru murdărirea trotuarelor sau a băncilor".

"Am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea bistrițenilor, în special de pe Bulevardul Independenței, legate de prezența tot mai vizibilă a porumbeilor în spațiile publice.

În trecut, autoritățile locale au montat un dispozitiv de alungat ciori pe o biserică din oraș

Înțelegem că hrănirea păsărilor pornește dintr-un gest de bunătate. Totuși, resturile alimentare lăsate pe domeniul public atrag rozătoare, murdăresc trotuarele și clădirile și creează disconfort pentru toți cei care folosesc aceste spații.

Conform HCL nr. 153/2009, murdărirea spațiilor publice cu resturi alimentare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 1.000 lei", se spune în textul citat.

Bistrițenii s-au plâns, de-a lungul timpului, și de prezența masivă a ciorilor în anumite zone din oraș, inclusiv în centrul municipiului, în copacii din jurul Bisericii Evanghelice.

Din acest motiv, autoritățile au montat la un moment dat pe acest lăcaș de cult un aparat care emitea sunete perturbatoare pentru păsări.