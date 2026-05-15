Camelia Voinea a fost suspendată în urma acuzaţiilor de abuz. Federaţia Română de Gimnastică a sesizat autoritățile statului

1 minut de citit Publicat la 14:03 15 Mai 2026 Modificat la 14:05 15 Mai 2026

Gimnasta Sabrina Voinea și mama ei, Camelia Voinea, la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris / FOTO: Getty Images

Federația Română de Gimnastică a suspendat-o, vineri, pe antrenoarea Camelia Voinea și a anunțat că a sesizat autoritățile statului în urma acuzațiilor privind abuzuri verbale și fizice la adresa fiicei sale, Sabrina Voinea.

„Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului. Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării.

Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială de Facebook.

Federația și-a reafirmat respectarea principiului prezumției de nevinovăție până la finalizarea procedurilor judiciare și susține necesitatea unei analize echitabile și obiective:

„Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilități individuale, este important să existe și o reflecție serioasă asupra mecanismelor și practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilități ale sistemului sportiv”.

De asemenea, FRG a subliniat că sportul de performanță nu poate funcționa „într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite”.

„Este necesară consolidarea mecanismelor de conștientizare, prevenție, protecție și intervenție, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul în sport. Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite.

Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni. Federația Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate și obiectivitate , putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce privește performanța, cât și etica, cultura organizațională și protecția sportivilor”, se mai precizează în comunicatul FRG.

În toamna anului trecut, în mass-media au apărut imagini de la un antrenament în care Camelia Voinea o abuza pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea, iar cazul a fost ulterior analizat de Comisia de Disciplină a FRG.