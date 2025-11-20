Primele măsuri după apariția imaginilor șocante cu Sabrina Voinea abuzată de propria mamă. Gimnasta va fi audiată la federație

Publicat la 15:05 20 Noi 2025 Modificat la 15:24 20 Noi 2025

În înregistrările vechi de câțiva ani se vede cum fosta campioană Camelia Voinea își umilește și terorizează propria fiică FOTO: Getty Images

Se iau primele măsuri după apariția imaginilor scandaloase cu abuzurile suferite de Sabrina Voinea din partea mamei ei, imagini obținute de golazo.ro. Gimnasta va fi chemată la audieri la comisia de specialitate întrunită la Federația de Gimnastică. Anunțul vine după ce președintele Agenției Naționale pentru Sport a cerut oficial o pozitie din partea federației.

În înregistrările vechi de câțiva ani se vede cum fosta campioană Camelia Voinea își umilește și terorizează propria fiică, în timp ce aceasta plânge de durere. Gimnasta este forțată să repete exerciții dureroase, în ciuda plânsului și a căderilor, în timp ce colegele ei încearcă să o ajute.

„Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, spune plângând în hohote gimnasta Sabrina Voinea, fiica antrenoarei, în imaginile publicate de golazo.ro, care au fost filmate în urmă cu câțiva ani.

„Vreau să vină cineva lângă mine! Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune plângând Sabrina.

„Mami, pot sa fac îndreptare?”, întreabă Sabrina, în timp ce mama ei îi răspunde: „Du-te dracului! Hai!”. „Dar vreau să fac îndreptare!”, insistă Sabrina.

Camelia Voinea îi spune fiicei: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?”. Iar Sabrina, plângând cu sughițuri îi spune: „Dar nu pot!”. Mama nu este impresionată și spune: „Hai continuăm fără număr!”. „Nu mai pot! Mami, nu mai pot, sunt toată lovită!”, răspunde Sabrina.

Mai multe foste gimnaste au mărturisit că au ajuns într-o stare psihică degradată din cauza abuzurilor la care antrenoarea Camelia Voinea le supunea. Declaraţiile au fost preluate și de presa internațională, care a dezvăluit metodele agresive și intimidante folosite de Camelia Voinea asupra propriei fiice.

*** În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii

*** Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.