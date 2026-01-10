Europarlamentara Tilly Metz, despre noile reglementări în transportul feroviar: "Reprezintă într-adevăr o mișcare ascendentă"

Europarlamentara Tilly Metz. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentara Tilly Metz a spus sâmbătă că noua reglementare privind transportul feroviar crează "un cadru european privind gestionarea capacității, dar și privind normele de gestionare a crizelor și, de asemenea, pentru a avea o evaluare europeană a performanței, care în prezent era doar națională". "Trebuie să avem timp pentru a face acest proces ascendent, să funcționeze și să fie eficient, iar asta durează cinci ani, în mod realist", a spus ea, la Be EU cu Sabina Iosub.

"Această nouă reglementare, dacă o privim în ansamblu, trebuie să știți că, de fapt, alocarea abonamentului feroviar se face manual, se face anual și, de asemenea, nu este foarte flexibilă. Așadar, ceea ce am dorit să realizăm prin această nouă reglementare este să o facem mai multianuală, să o facem europeană, deoarece înainte era destul de națională, astfel încât să avem o armonizare mai europeană a normelor și să o facem și mai flexibilă. Deci, noi creăm aici un cadru european privind gestionarea capacității, dar și privind normele de gestionare a crizelor și, de asemenea, pentru a avea o evaluare europeană a performanței, care în prezent era doar națională. Deci, avem și o schimbare structurală. Da, acest lucru va aduce cu adevărat noi norme, dar ceea ce este foarte nou pentru acest regulament, sau destul de unic, este că este într-adevăr o mișcare de jos în sus.

Deci, aceste modificări pentru organizarea alocării capacității feroviare reprezintă într-adevăr o mișcare ascendentă. Prin urmare, cu acest cadru european privind gestionarea capacității feroviare și, în principal, privind problemele transfrontaliere cu care ne confruntăm, vom putea avea o mai bună coordonare în acest domeniu. Da, odată cu aceste noi norme, va exista și o nouă structură, pentru a avea cu siguranță un spațiu feroviar european mai unitar", a spus Tilly Metz.

Europarlamntara a subliniat faptul că digitalizarea "va juca un rol cheie şi avem nevoie de ea".

"Este într-adevăr esențială. Digitalizarea va juca un rol cheie și avem nevoie de ea. De asemenea, așa cum am spus mai înainte, în prezent multe dintre aceste operațiuni se efectuează încă manual. Dar dacă vrem informații de calitate, dacă vrem să comunicăm aceste informații dintr-o țară în alta, dacă vrem ca informațiile să fie accesibile administratorului infrastructurii și, de asemenea, cetățenilor, atunci avem nevoie de o digitalizare mai bună. Așadar, instrumentele de digitalizare, și acesta este primul lucru pe care îl vom construi acum, care trebuie construit cu această nouă reglementare, este un instrument de digitalizare mai bun. Cred că acest proces, faptul că este nevoie de acest proces de stabilire a orarelor, durează cinci ani, întregul proces. Așadar, noile orare vor intra în vigoare, aș spune, abia peste cinci ani, adică la începutul anului 2031.

Dar cu acest nou sistem de digitalizare, și cu ajutorul Agenției Europene a Căilor Ferate, putem începe deja în doi ani, deci este un proces gradual, dar cu adevărat funcțional. Trebuie să avem timp pentru a face acest proces ascendent să funcționeze și să fie eficient, iar asta durează cinci ani, în mod realist", a subliniat ea.