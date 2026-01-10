Europarlamentarul Gheorghe Falcă: România trebuie să ia în serios calea ferată. În 2050, cantitatea de marfă va fi dublă

Europarlamentarul Gheorghe Flacă. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a spus că "România trebuie să ia în serios calea ferată". El a subliniat că, în 2050, "cantitatea de marfă va fi dublă față de cea actuală" şi "nu poţi înghesui toate tirurile pe autostradă". Falcă a adăugat, la Be EU cu Sabina Iosub, că "cine se pregătește pentru viitor va fi câștigător", susţinând faptul că "beneficiile vor fi majore, dar este necesar să facem planificare".

"Este foarte important să înțelegem că, până acum, modul de funcționare al căilor ferate din țările Uniunii Europene a fost reglementat de reguli diferite, legislații diferite, care au reprezentat obstacole. Se realizează acum această legiferare europeană, care va duce, având în vedere că mai este timp pentru implementare, la o viteză mai mare de transport. Programarea, verificările și plata amenzilor de întârziere vor fi identice. Practic, va exista un regulament care va reglementa foarte bine această piață.

România, în primul rând, trebuie să ia în serios calea ferată. Plecăm de la un lucru esențial, pe care trebuie să îl audă politicul din țară: trebuie să luăm în serios calea ferată. De ce spun acest lucru? Pentru că, în 2050, cantitatea de marfă va fi dublă față de cea actuală. Evident că nu ai cum să o transporți pe autostrăzi, pentru că nu poți înghesui toate tirurile pe autostradă. În schimb, calea ferată este optimă pentru transportul acestei mărfuri", a spus Falcă.

Europarlamentarul a subliniat faptul că "beneficiile vor fi majore, dar este necesar să facem planificare".

"Cine se pregătește pentru viitor va fi câștigător. De aceea Uniunea Europeană elaborează acest regulament. De asemenea, Uniunea Europeană programează ca, până în 2040, să lege capitalele Uniunii Europene prin trenuri de mare viteză, iar planul a fost deja prezentat în luna noiembrie. Vor exista negocieri cu statele membre, discuții în 2026 și 2027 privind zona de finanțare. Va exista finanțare europeană, finanțare națională și parteneriate public-private.

Dacă le corelăm pe toate, vorbim despre acest regulament care va stabili modul în care se va circula, va dezvolta zona de logistică și va permite o viziune clară asupra planului realizat de Uniunea Europeană pentru trenurile de mare viteză: unde vor fi orașele în care se va dezvolta logistica și ce înseamnă să legăm Portul Constanța, pentru că pe noi acest lucru ne interesează, pe relația centru–vestul Europei. Beneficiile vor fi majore, dar este necesar să facem planificare", a subliniat el.