Zelenski avertizează că racheta Oreşnik este "o ameninţare directă şi pentru Bucureşti": "Toată lumea trebuie să vadă asta"

Atac cu rachetă Oreşnik în Liov. Foto: Profimedia Images

Volodimir Zelenski a avertizat că racheta balistică Oreșnik reprezintă o amenințare directă și pentru București. Declaraţia liderului de la Kiev vine la o zi după ce ruşii au atacat Ucraina cu peste 200 de drone și un număr semnificativ de rachete balistice. Mosvoca pretinde că racheta folosită joi noapte pe front, la mai bine de un an după prima testare, poate străpunge orice sisteme de apărare antiaeriană.

"Oreşnik a fost folosită din nou, de data aceasta împotriva regiunii Liov. Din nou, a fost folosit în mod deliberat aproape de granițele Uniunii Europene. Și în ceea ce privește utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale. Toată lumea trebuie să vadă acest lucru în același mod și cu aceeași seriozitate: dacă rușii nici măcar nu se obosesc să găsească o scuză plauzibilă pentru utilizarea unor astfel de arme, atunci niciun fel de relații personale și nicio retorică nu vor proteja pe nimeni de acest lucru", a spus liderul de la Kiev.

Rusia a confirmat vineri folosirea rachetei balistice Oreșnik, cea mai avansată astfel de armă din arsenalul său, în atacul masiv din noaptea de joi spre vineri. Oreșnik ("Alunul", în traducere din rusă) a fost folosit într-un atac de lângă Liov, la 70 de kilometri de granița Ucrainei cu NATO.

Ministerul rus al Apărării a precizat că folosirea rachetei Oreșnik a reprezentat răspunsul Moscovei la presupusul atac cu drone ucrainean asupra reședinței lui Putin din regiunea Novgorod.

Racheta Oreșnik este o rachetă balistică "intermediară", care poate transporta inclusiv încărcătură nucleară și este cea mai recentă astfel de armă din arsenalul Rusiei lui Putin. Este a doua folosire confirmată de Kremlin a acestei rachete în războiul din Ucraina. Prima oară, Oreșnikul a fost folosit acum mai bine de un an, într-un atac asupra orașului Dnipro, în noiembrie 2024.

România a condamnat atacul Rusiei cu racheta balistică Oreșnik, prin vocea ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Ea a spus că "ţintirea civililor este o încălcare gravă a dreptului internațional".

Mai multe imagini publicate pe rețelele sociale arată fragmente și bucăți din ceea ce pare să fie o rachetă Oreșnik. Părțile din motor și sistemul de navigație au fost trimise pentru analiză criminalistică, iar SBU anunță că a pornit o investigație pentru crime de război.