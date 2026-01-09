Ucraina a publicat imagini cu rămășițele rachetei Oreșnik care a lovit regiunea Liov. SBU va face analiză criminalistică asupra epavei

Foto: SBU

Serviciile de securitate ale Ucrainei au prezentat imagini cu fragmentele rachetei balistice rusești folosită în loviturile pe timpul nopții împotriva regiunii Liov.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată fragmente și bucăți din ceea ce pare să fie o rachetă Oreșnik – acest tip de rachetă poate avea și încărcătură nucleară, însă în cazul atacului recent, rușii au folosit încărcătură convențională.

Rămășițele par să fie ale unei rachete Oreșnik. Părțile din motor și sistemul de navigație au fost trimise pentru analiză criminalistică, iar SBU anunță că a pornit o investigație pentru crime de război.

⚡️Ukraine’s security service showed fragments of a Russian ballistic missile used in a nighttime strike on the Lviv region.



The debris suggests an Oreshnik missile, with guidance and engine parts now sent for forensic analysis as the SBU reports a war crimes investigation. pic.twitter.com/m9UgpoPpYD — UNITED24 Media (@United24media) January 9, 2026

Ce este Oreșnik

Racheta Oreșnik („Alunul”, în traducere - n. red.), folosită în atacul rusesc din noaptea de joi spre vineri asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene este o rachetă balistică „intermediară”, care poate transporta inclusiv încărcătură nucleară și este cea mai recentă astfel de armă din arsenalul Rusiei lui Putin.

Este a doua folosire, confirmată de Kremlin, a acestei rachete în războiul din Ucraina. Prima oară, Oreșnikul a fost folosit acum mai bine de un an, într-un atac asupra orașului Dnipro, în noiembrie 2024

În atacul din noiembrie 2024, Oreșnikul a fost echipat doar cu ogive „goale” (fără niciun fel de încărcătură) și a fost considerat astfel, mai degrabă, un „test” al acestei arme.

În cazul atacului de acum, nu există până în prezent nicio o confirmare legată de utilizarea unor focoase „active”. Chiar și așa, este pentru prima oară când Kremlinul recunoaște deschis folosirea unei astfel de arme, cu multiple încărcături - o caracteristică distinctă armelor nucleare.