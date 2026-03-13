Rusia câștigă 150 de milioane de dolari/zi din creșterea prețului petrolului, iar Putin devine marele câștigător al războiului din Iran

Rusia câștigă până la 150 de milioane de dolari pe zi din creșterea prețului petrolului și devine cel mai mare beneficiar economic al conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Financial Times. Până acum, Moscova ar fi obținut un câștig estimat între 1,3 și 1,9 miliarde de dolari din taxele aplicate exporturilor de petrol, după ce blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea cererii pentru țițeiul rusesc din partea Indiei și Chinei. În același timp, Statele Unite au relaxat sancțiunile împotriva Rusiei și au redus presiunea asupra Indiei pentru a nu mai cumpăra petrol rusesc, astfel că un număr semnificativ de petroliere au început să se îndrepte spre Oceanul Indian.

Potrivit calculelor Financial Times, bazate pe date din industrie și pe estimările mai multor analiști, guvernul rus ar putea încasa până la sfârșitul lunii martie venituri suplimentare totale de 3,3-4,9 miliarde de dolari. Estimarea pornește de la ipoteza că prețul mediu al petrolului rusesc Urals va fi în această lună între 70 și 80 de dolari pe baril, în loc să rămână în jurul mediei de 52 de dolari pe baril din precedentele două luni.

Este o schimbare radicală de situație pentru Moscova, care înainte de războiul cu Iranul se confrunta cu scăderea prețului petrolului și cu pierderea unei mari părți din vânzările către India, în principal din cauza presiunilor venite dinspre Washington.

Exporturile rusești de țiței și produse petroliere au scăzut în februarie cu 11,4%, până la 6,6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel de la invazia Ucrainei din 2022, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie publicat joi.

Totul depinde acum de durata conflictului din Orientul Mijlociu, însă actualul nivel ridicat al prețurilor „va ajuta Rusia să își atingă indicatorii bugetari în acest trimestru și chiar să înceapă să pună deoparte ceva bani”, a declarat Borys Dodonov, șeful studiilor de energie și climă de la Kyiv School of Economics.

Războiul cu Iranul oferă Rusiei șansa de a-și întări controlul asupra piețelor energetice, în detrimentul statelor din Golf, care nu își mai pot exporta produsele în condiții normale. Moscova încearcă să profite rapid de acest moment.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că piețele energetice se îndreaptă către „o nouă realitate a prețurilor” și a lansat ideea reluării exporturilor de energie către Europa. La doar câteva ore după această declarație, Kremlinul a anunțat o „conversație foarte productivă” între Putin și președintele american Donald Trump, care a vorbit ulterior despre posibilitatea de a „ridica sancțiunile” pentru anumite țări, fără să le numească, pentru a reduce prețurile ”până când situația se va regla”.

Această evoluție a stârnit îngrijorare în rândul aliaților Statelor Unite. Un studiu realizat de o mare companie energetică avertizează că guvernele europene ar putea fi presate să amâne interdicția planificată asupra gazului natural lichefiat rusesc, dacă perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu continuă, ceea ce ar anula ani întregi de eforturi menite să izoleze Moscova.

Același studiu recomandă și ca statele din Golf să se miște rapid pentru a avea un rol principal în detensionarea crizei și pentru a-și apăra cota de piață în Europa.

O ”cantitate substanțială” de petrol rusesc se află în prezent pe mare

Datele de monitorizare a transporturilor furnizate de Kpler arată că o ”cantitate substanțială” de petrol rusesc se află în prezent pe mare, iar o mare parte din aceste cargouri traversează Oceanul Indian către porturile indiene, a precizat compania de analiză.

Importurile Indiei de petrol rusesc ajunseseră miercuri la 1,5 milioane de barili pe zi, în creștere cu 50% față de începutul lunii trecute, a adăugat Kpler.

”Dacă actualele programe de transport, informațiile din piață și mișcările de cargouri continuă, totalul livrărilor de țiței rusesc către India pentru întreaga lună ar putea ajunge aproape de 2 milioane de barili pe zi. Rusia este marele câștigător al acestui conflict”, a declarat Sumit Ritolia, analist principal Kpler la New Delhi.

Perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a provocat haos pe piețele mondiale de petrol și gaze, amenințând să scoată din piață aproximativ 60 de milioane de tone de țiței și 7 milioane de tone de LNG în fiecare lună, potrivit lui Vaibhav Raghunandan, analist pentru relațiile UE-Rusia la Centre for Research on Energy and Clean Air.

China și India vor ajunge ”să se bată pe petrolul rusesc”

În încercarea de a compensa pierderile de aprovizionare din Orientul Mijlociu, importurile Indiei și Chinei din Rusia au crescut fiecare cu 22% la o săptămână după ce SUA și Israelul au început loviturile asupra Iranului, comparativ cu media zilnică din februarie, a adăugat Raghunandan.

”Dacă această criză se prelungește, se vor lupta între ele pentru petrolul rusesc”, a spus Sergey Vakulenko, expert la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin.

Între timp, volumul de petrol rusesc blocat în petroliere aflate pe mare a scăzut cu 11 milioane de barili, până la 125 de milioane de barili la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, arată datele Kpler.

Petrolul rusesc se tranzacționează acum la un preț cu 20-30 de dolari pe baril peste media din precedentele trei luni. Analiștii de la Kpler cred că țițeiul rusesc este vândut în prezent în India la un preț cu aproximativ 5 dolari pe baril peste Brent, ceea ce înseamnă o inversare completă față de reducerile de preț practicate anterior.

Potrivit lui Vakulenko, fiecare creștere cu 10 dolari a prețului mediu lunar al petrolului pe baril aduce exportatorilor ruși venituri suplimentare de 2,8 miliarde de dolari, dintre care statul încasează 1,63 miliarde de dolari prin taxe. Calculat simplu, asta înseamnă aproximativ 54 de milioane de dolari în plus pe zi la buget.

Cu alte cuvinte, guvernul rus ar fi putut încasa între 110 și 160 de milioane de dolari suplimentar pe zi, adică un total de 1,3-1,9 miliarde de dolari în primele 12 zile ale războiului. Dacă ritmul se menține, Rusia ar putea primi încă 3,3-5 miliarde de dolari într-o singură lună în bugetul de stat.

Totuși, pentru a compensa scăderea veniturilor din energie de la începutul anului, Moscova ar avea nevoie ca actualele condiții de piață să se mențină încă câteva luni.

Veniturile din energie, reprezentate acum în principal de taxa pe extracția mineralelor aplicată petrolului, au scăzut cu aproape 50% de la un an la altul în primele două luni din 2026, împingând deficitul bugetar al Rusiei la peste 90% din nivelul prognozat pentru întregul an.

Pentru prima dată din 2022, această presiune a început să afecteze serios bugetul Rusiei, determinând Moscova să ia în calcul reduceri de cheltuieli de cel puțin 10% în bugetul din acest an, potrivit Reuters.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, oficialii ruși erau îngrijorați de felul în care vor acoperi deficitul din aprilie, însă acum sunt încrezători că vor reuși să treacă peste această perioadă, a declarat o sursă familiarizată cu planurile lor.

Analiștii cred că, în cazul unei crize prelungite, Rusia are opțiunea și capacitatea de a crește producția, pe care în prezent o menține cu 300.000 de barili pe zi sub cota stabilită de Opec+.

”Credem că Rusia are la dispoziție cel puțin 400.000 de barili pe zi capacitate de producție care poate fi activată relativ rapid, însă ar putea dura câteva luni până când acest volum va fi adus efectiv pe piață”, a declarat Ronald Smith, fondatorul Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.

Dacă va putea face acest lucru depinde însă și de factori pe care Moscova nu îi controlează.

”Nu e clar cât de departe și pentru cât timp este dispusă SUA să relaxeze sancțiunile stricte asupra exporturilor rusești de petrol”, a spus Michael Moynihan, director de cercetare pentru Rusia la Wood Mackenzie, ”mai ales câtă vreme războiul din Ucraina continuă”.