Atac masiv asupra Ucrainei. Kievul, lovit cu drone. Ard blocuri și mașini. Rușii ar fi folosit o rachetă Oreșnik asupra regiunii Liov

2 minute de citit Publicat la 01:50 09 Ian 2026 Modificat la 01:54 09 Ian 2026

Atac masiv asupra capitalei Kiev. Foto: Captură video

Rusia desfășoară bombardamente masive asupra mai multor regiuni ucrainene, inclusiv asupra capitalei Kiev. Sunt folosite drone, care au lovit inclusiv blocuri de locuințe, potrivit imaginilor pulicate pe rețelele sociale. Presa ucraineană relatează, de asemenea, că rușii ar fi folosit o rachetă Oreșnik într-un atac în Liov, la 70 de kilometri de granița cu Polonia.

Rusia atacă Kievul cu drone. În oraș ard blocuri de locuințe și automobile. Până în acest moment se știe despre patru persoane rănite.

În cursul nopții de astăzi, primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a anunțat despre un atac masiv cu drone al Federației Ruse asupra capitalei Ucrainei. Au fost afectate deja mai multe cartiere ale orașului.

În cartierul Darnițkîi, o dronă (UAV) a căzut în curtea unui bloc de locuințe. Un magazin din apropierea clădirii a fost parțial avariat. De asemenea, alte drone se află în prezent deasupra centrului orașului.

În cartierul Dniprovski, în urma căderii resturilor unei drone, a izbucnit un incendiu într-o clădire nelocuită, iar în Cartierul Pecerski a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe. La o altă adresă din Pecersk, ard automobilele din curtea unui bloc. Tot în acest cartier, unde fragmentele unei drone au căzut pe un bloc de locuințe cu 9 etaje, s-a produs o distrugere parțială a fațadei clădirii.

Several residential buildings are damaged and on fire from Russian drone strikes on Kyiv.



Russia deliberately targets Ukrainian civilians. https://t.co/XSOLNpbCJH pic.twitter.com/M9Ufuu0gMO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 8, 2026

O altă dronă a lovit acoperișul unui bloc de locuințe la nivelul etajului 18. Toate serviciile se deplasează la fața locului. În plus, Kliciko a anunțat că a existat o lovitură a unei drone într-un bloc de locuințe la nivelul etajelor 1–2, unde în prezent este un incendiu în mai multe apartamente.

În Kiev este alertă aeriană. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în acest moment principalul val de atacuri cu drone inamice este îndreptat spre regiunea Kiev și capitală.

Atac în Liov, la 70 de kilometri de granița cu Polonia. Presa din Ucraina scrie că Rusia ar fi folosit o rachetă Oreșnik

Rusia ar fi lovit regiunea Liov din vestul Ucrainei cu racheta sa intercontinentală cu rază medie de acțiune, cunoscută sub numele de Oreșnik, scrie presa ucraineană.

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Liov, Rusia a lovit un obiectiv de infrastructură.

NEW: Video reportedly showing the “Oreshnik” attack on Lviv. pic.twitter.com/FaCzTD461Z — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Cu câteva minute înainte de atac, canalele ucrainene Telegram au raportat amenințarea dinspre poligonul rusesc Kapustin Yar, iar Forțele Aeriene au anunțat alertă aeriană în întreaga țară.

Additional footage showing tonight’s strike by a Russian “Oreshnik” Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM) against a “critical infrastructure facility” in the Lviv Oblast of Western Ukraine, less than fifty miles from the border with Poland. pic.twitter.com/w4VdhDLgdB — OSINTdefender (@sentdefender) January 8, 2026

Locuitorii din regiunea Lviv au auzit peste 10 explozii puternice care ar fi putut fi explozii de la șase focoase de rachetă.

Primarul orașului Liov, Andriy Sadovyi, și guvernatorul regional, Maksym Kozytskyi nu au oferit detalii despre atac și nu au precizat ce arme au fost utilizate.

Sadovyi a spus că este de datoria armatei ucrainene să stabilească dacă arma folosită de forțele ruse a fost o rachetă Oreșnik.

Kozytskyi a declarat că experții examinează zona în care a avut loc atacul.

Rusia a lansat o rachetă Oreșnik asupra orașului ucrainean Dnipro pentru prima dată în noiembrie 2024.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că puterea distructivă a rachetei Oreshnik este comparabilă cu cea a unei arme nucleare, chiar și atunci când este echipată cu un focos convențional.