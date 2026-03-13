Criza petrolului: Care sunt cele mai importante lecţii din istorie pe care economiile globale nu le-au învăţat

Profimedia Images

Când războaiele din Orientul Mijlociu au declanșat o criză a petrolului în anii '70, triplând prețurile la energie și aruncând economiile în haos, unele țări au privit dincolo de soluțiile pe termen scurt. De exemplu, francezii au făcut din energia nucleară pilonul sistemului lor energetic, iar scandinavii au izolat clădirile și au canalizat căldura reziduală în locuințe, notează The Guardian.

Olandezii au construit piste pentru biciclete acolo unde alții doreau autostrăzi. Danezii au dezvoltat turbine eoliene.

Astfel de măsuri au curățat aerul murdar și au redus importurile de la autocrați, dar au trecut pe plan secund când Rusia a invadat Ucraina, o jumătate de secol mai târziu. Europa s-a grăbit să cumpere gaze din SUA și Orientul Mijlociu.

Politicile de implementare a surselor regenerabile prin reducerea birocrației au contribuit la reducerea dependenței, dar apelurile de a utiliza mai puțină energie și de a reduce deșeurile au fost atenuate. Lobby-ul industriei și reacția populistă au sabotat de atunci eforturile de eliminare treptată a mașinilor pe benzină și a boilerelor pe combustibili fosili.

Cum pot scădea preţurile la energie

Reducerea cererii de gaze este „singura modalitate de a reduce prețurile la energie în UE și singura modalitate de a ne asigura că nu suntem constrânși geopolitic de dependența noastră de combustibilii fosili”, a declarat Marin Gillot, analist energetic la Strategic Perspectives.

Acum, cu nave pline de combustibil din Orientul Mijlociu care sunt blocate în Golf și administrația Trump care caută dominația energetică pentru a „proiecta putere”, foarte multe voci solicită accelerarea tranziției ecologice.

„Lecția nu a fost niciodată în întregime despre dependența de Rusia, iar acum nu mai este vorba atât de mult despre dependența de Qatar sau de SUA”, a spus Gillot. „Întrebarea este dacă vrem să continuăm să rezolvăm aceeași problemă, care este dependența de combustibilii fosili, cu un singur aspect al răspunsului pe termen scurt, care este diversificarea.”

Cele mai mari lecţii din istorie

Ce au făcut unele țări diferit în prima mare criză a petrolului? Și ce lecții ne oferă acestea pentru astăzi?

La începutul anilor 1970, Danemarca folosea petrol pentru aproape orice: încălzire, transport și electricitate. Astăzi, locul de naștere al energiei eoliene moderne obține 91% din electricitatea sa din surse regenerabile.

Henrik Stiesdal a fost unul dintre primii pionieri care au dat startul industriei eoliene atunci când prețurile petrolului au crescut vertiginos. În 1975, a construit una dintre primele turbine eoliene din Danemarca – folosind o cutie de viteze veche și un generator de la fier vechi pentru a alimenta ferma părinților săi – și în curând a vândut licența pentru un model mai bun pe care l-a realizat cu un fierar unei companii locale de macarale. În câțiva ani, Danemarca avea peste o duzină de companii care produceau turbine pentru sectorul eolian înfloritor. Producătorul de macarale Vestas este astăzi cel mai mare producător de turbine eoliene din afara Chinei.

„Olanda cu probleme de șa, dar fără gaze” a fost titlul editorilor de la Guardian al unui articol din noiembrie 1973, după ce creșterea bruscă a prețului petrolului a determinat guvernul olandez să interzică mașinile duminica. Măsura de trei luni a fost urmată de o serie de pași structurali – de la piste separate pentru biciclete până la proiectarea unor orașe prietenoase cu oamenii – care i-au ajutat pe oameni să se urce pe biciclete și să coboare din vehiculele care consumau combustibili străini.

Franţa a construit centrale nucleare

Franța pusese bazele unui sector nuclear puternic după cel de-al Doilea Război Mondial, dar criza petrolului din 1973 a catalizat planul Messmer de transformare a aprovizionării cu energie. Fără dezbateri publice, Guvernul francez a ordonat construirea de centrale nucleare în toată țara.

Inginerii săi au construit 50 de reactoare într-un deceniu sub sloganul: „În Franța, nu avem petrol, dar avem idei”.

Cum au reacţionat nordicii

Țările nordice au fost deosebit de amenințate de creșterea prețurilor petrolului și au profitat de criză pentru a investi în modalități mai eficiente de a se încălzi. Au izolat clădirile, au înăsprit regulile de construcție și au înlocuit centralele termice pe combustibil lichid din locuințele oamenilor cu sisteme centralizate de încălzire urbană, care sunt mai eficiente și pot fi alimentate cu alți combustibili.

„Dependența de petrol în Suedia era severă”, a declarat Magnus Åberg, profesor de inginerie civilă la Universitatea Uppsala și coautor al unui studiu despre modul în care încălzirea centralizată a ajuns să domine încălzirea țării. „Criza petrolului a scos cu adevărat în evidență vulnerabilitatea sistemului energetic suedez.”