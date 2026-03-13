Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt

D.C.
2 minute de citit Publicat la 17:36 13 Mar 2026 Modificat la 17:36 13 Mar 2026
barbat cu piele albastra
Tommy Lynch s-a dus la urgențe, iar după câteva momente de panică medicii și-au dat seama că avea vopsea din lenjerie FOTO: Facebook/ Tommy Lynch

Un bărbat a fost dus de urgență la spital după ce pielea i s-a făcut albastră, însă medicii au descoperit că, de fapt, vopseaua din noua lui lenjerie de pat era responsabilă pentru „afecțiunea” lui.

Tommy Lynch, din Derbyshire, Marea Britanie, a spus că s-a trezit după un somn lung în lenjeria de pat albastru închis primită cadou arătând ca un „personaj din Avatar”, făcând referire la ființele albastre din filmul celebru, relatează BBC.

Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt 1053381
Nu a făcut legătura între cele două elemente, iar un prieten l-a convins să meargă la spital, unde medicii de la secția de urgență s-au arătat foarte îngrijorați pentru starea lui și l-au pus pe oxigen.

Misterul s-a lămurit un pic mai târziu, când un medic i-a frecat brațul cu un tampon care s-a făcut albastru.

Bărbatul de 42 de ani a spus: „Mi-a fost teribil de rușine, dar ei au zis că le-am oferit un motiv bun de râs. De obicei nu au povești amuzante la Urgențe”.

Setul de cearșafuri, care a costat 40 de lire (46 de euro), îi fusese oferit lui Lynch  în noiembrie.

El a spus că, în dimineața următoare, când prietenul lui i-a văzut pielea albastră, l-a implorat să meargă imediat la urgențe.

„Toată lumea din recepția de la Urgențe se uita la mine de parcă ar fi văzut o fantomă”, a spus el. „M-au dus rapid înăuntru, m-au pus imediat pe oxigen și mi-au pus tot felul de întrebări. La un moment dat aveam cam zece doctori în jurul meu. Au mers să-mi ia sânge și, de îndată ce mi-a șters brațul, șervețelul s-a făcut albastru. Atunci s-a aprins beculețul. Am spus: «Doamne, îmi pare rău». Au fost absolut fantastici, dar mie mi-a fost groaznic de rușine”, a povestit bărbatul.

După ce medicii i-au spus că este în regulă din punct de vedere medical, Lynch a spus că i-a luat câteva zile să scape de culoarea albastră de pe piele și a făcut mai multe băi pentru asta.

„A durat cam o săptămână. Apa continua să fie albastră”, a spus el.

El a mai spus că a rezolvat și problema cu lenjeria, pentru că a pus-o la spălat imediat ce a ajuns acasă de la spital.

