Rusia confirmă folosirea unei rachete nucleare Oreșnik, fără încărcătură, în atacul asupra Ucrainei, la 70 de kilometri de granița NATO

Publicat la 10:54 09 Ian 2026 Modificat la 11:06 09 Ian 2026

Imagine cu atacul cu Oreșnik asupra regiunii Liov. Foto: Captură X/Tendar

Rusia a confirmat vineri folosirea rachetei balistice Oreșnik, cea mai avansată astfel de armă din arsenalul său, în atacul masiv din noaptea de joi spre vineri, informează Tass. Oreșnik („Alunul” în traducere din rusă) a fost folosit într-un atac de lângă Liov, la 70 de kilometri de granița Ucrainei cu NATO.

Ministerul rus al Apărării a precizat că folosirea rachetei Oreșnik a reprezentat răspunsul Moscovei la presupusul atac cu drone ucrainean asupra reședinței lui Putin din regiunea Novgorod.

Acesta este a doua oară când rușii folosesc acest tip de rachetă împotriva Ucrainei. Armata rusă a folosit, în premieră, Oreșnikul într-un bombardament asupra Dnipro, în noiembrie 2024.

Racheta a atins, în traiectoria sa balistică, o viteză de circa 13.000 de kilometri pe oră, conform unui comunicat al forțelor aeriene ucrainene. Viteza este de 10 ori mai mare decât cea a sunetului.

Footage suggests that Russia indeed launched an Oreshnik (RS-26 Rubezh) IRBM against Lviv, Ukraine. The inert entry vehicles come down and can cause damage by kinetic energy.



Except in one case, previous attempts to fire that missile ended in failures. pic.twitter.com/OPOrnfh7wA — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Conform publicației Meduza, atacul cu Oreșnik a vizat instalații de gaze naturale din zona Liov.

Din sursele publice, racheta Oreșnik poate transporta între 4-6 ogive, cu încărcătură nucleară ori convențională.

Din imaginile publicate pe rețelele sociale, se observă șase explozii provenite în urma atacului cu Oreșnik, similare cu cele din atacul asupra Dnipro din noiembrie 2024. În atacul din Dnipro, ogivele au fost „goale” (fără nicio încărcătură). Imaginile similare ale atacului din Liov sugerează că, și de această dată, ogivele nu au avut încărcătură.

O astfel de ogivă goală cântărește 130 de kilograme. La o viteză de 13.000 kilometri pe oră, efectul asupra țintei este similar exploziei unei încărcături de 400 de kilograme TNT. Șase astfel de ogive ar avea, prin urmare, un efect cumulat echivalent cu 2,4 tone TNT.

Racheta Oreșnik este o rachetă balistică de rază „intermediară” (capabilă să lovească ținte până la 5.500 de kilometri) și care poate avea încărcătură nucleară.

În total, în atacul rusesc asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene, au fost folosite 18 rachete și 242 de drone kamikaze, au mai precizat sursele ucrainene.