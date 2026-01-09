România condamnă atacul Rusiei cu racheta balistică Oreșnik: "Țintirea civililor este o încălcare gravă a dreptului internațional”

1 minut de citit Publicat la 12:05 09 Ian 2026 Modificat la 13:13 09 Ian 2026

Oana Țoiu a precizat că recentele atacuri arată că Rusia este un obstacol în calea păcii. Foto: Hepta

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a condamnat, vineri, recentele atacuri ale Rusiei împotriva Ucrainei, în care a fost folosită racheta balistică Oreșnik.

“Țintirea deliberată a civililor constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar și demonstrează ignorarea continuă a Rusiei pentru pace, securitate și viața umană.

Utilizarea raportată a rachetelor balistice cu ignorarea flagrantă a dreptului internațional și în imediata apropiere a frontierelor Uniunii Europene și NATO exacerbează și mai mult riscurile de securitate pentru întregul continent european și reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității regionale și internaționale”, a scris Oana Țoiu pe X.

România solicită răspunsuri internaționale puternice și coordonate

Ea a precizat că România își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și transmite condoleanțe familiilor victimelor.

“Reiterăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional”.

De asemenea, Oana Țoiu a subliniat că România solicită răspunsuri internaționale puternice și coordonate, “o presiune sporită asupra Federației Ruse și asumarea deplină a responsabilității pentru crimele de război, reafirmând în același timp sprijinul său continuu pentru Ucraina, inclusiv asistență umanitară și eforturi de asigurare a justiției”.

Oana Țoiu a precizat că recentele atacuri arată că Rusia este un obstacol în calea păcii:

“Aceste atacuri reînnoite, în contrast cu eforturile hotărâte ale SUA, Europei și Ucrainei, arată clar că cel mai mare obstacol în calea păcii rămâne dorința încăpățânată a Rusiei de a controla, cuceri sau distruge un vecin suveran”.

Rusia a confirmat vineri folosirea rachetei balistice Oreșnik, cea mai avansată astfel de armă din arsenalul său, în atacul masiv din noaptea de joi spre vineri, informează Tass. Oreșnik („Alunul” în traducere din rusă) a fost folosit într-un atac de lângă Liov, la 70 de kilometri de granița Ucrainei cu NATO.