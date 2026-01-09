Ce este Oreșnik și ce înseamnă folosirea de către Putin a unei rachete nucleare, chiar și fără încărcătură, asupra Ucrainei

Racheta Oreșnik poate transporta până la 6 ogive (focoase) și are o rază de acțiune de până la 5.500 km. Foto: Profimedia Images

Racheta Oreșnik („Alunul”, în traducere), folosită în atacul rusesc din noaptea de joi spre vineri asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene este o rachetă balistică „intermediară”, care poate transporta inclusiv încărcătură nucleară și este cea mai recentă astfel de armă din arsenalul Rusiei lui Putin.

Este a doua folosire, confirmată de Kremlin, a acestei rachete în războiul din Ucraina. Prima oară, Oreșnikul a fost folosit acum mai bine de un an, într-un atac asupra orașului Dnipro, în noiembrie 2024

În atacul din noiembrie 2024, Oreșnikul a fost echipat doar cu ogive „goale” (fără niciun fel de încărcătură) și a fost considerat astfel, mai degrabă, un „test” al acestei arme.

În cazul atacului de acum, nu există până în prezent nicio o confirmare legată de utilizarea unor focoase „active”. Chiar și așa, este pentru prima oară când Kremlinul recunoaște deschis folosirea unei astfel de arme, cu multiple încărcături - o caracteristică distinctă armelor nucleare.

Racheta Oreșnik are o rază de acțiune de până la 5.500 de kilometri

O rachetă Oreșnik poate avea în compunere, în funcție de configurație, între 4-6 focoase (ogive) care pot avea încărcătură nucleară ori convențională.

Chiar și în cazul folosirii unui focos „inert”, sau fără niciun fel de încărcătură, se estimează că, la o greutate de 130 de kilogram, combinată cu viteza hipersonică de 13.000 de kilometri pe oră (MACH 10 - de 10 ori viteza sunetului) din momentul impactului, energia eliberată e echivalentă cu cea a unei încărcături de 400 de kilograme TNT.

Prin urmare, șase astfel de focoase goale, prin simpla lor energie cinetică, pot produce un efect cumulat asupra țintei echivalent cu 2,4 tone TNT.

Oreșnik este o rachetă cu rază „intermediară” de acțiune (între 3.000 și 5.500 de kilometri, în funcție de încărcătură). Acest termen e folosit în cazul rachetelor cu rază mai mare decât cea „medie”, dar mai mică decât raza „intercontinentală” (folosită pentru rachetele nucleare balistice a căror rază de acțiune le permite să lovească, practic, orice punct de pe glob).

Experții militari citați de RTE consideră că „noutatea” în cazul Oreșnik o reprezintă faptul că poate avea multiple încărcături (4-6 ogive), o caracteristică folosită până acum doar în cazul rachetelor balistice intercontinentale.

Oreșnik are la bază racheta RS-26 Rubej, un model inițial dezvoltat de Rusia ca rachetă nucleară intercontinentală.

În luna decembrie 2025, Rusia a desfășurat rachetele „Alunul” la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o decizie menită a întări capacitatea Rusiei de a lovi ținte din Europa, conform concluziilor a doi cercetători americani care au analizat imagini din satelit.

Ulterior, Rusia a făcut spectacol din desfășurarea sistemelor sale de rachete Oreșnik în Belarus. Agenția de presă de stat TASS a publicat un videoclip cu parada, în care sunt prezentate lansatoare mobile și echipajele acestora deplasându-se pe drumuri forestiere.

Agenția de presă de stat TASS a precizat că este pentru prima dată când Ministerul Apărării prezintă public sistemele mobile de rachete Oreșnik, despre care președintele Vladimir Putin a declarat că sunt imposibil de interceptat.