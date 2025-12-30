Kremlinul a făcut spectacol cu rachetele nucleare Oreșnik pe care le-a mutat în Belarus. Imaginile publicate de ministerul Apărării

Moscova a testat în noiembrie 2024 o rachetă Oreșnik cu încărcătură convențională împotriva unei ținte din Ucraina. Foto: colaj imagini publicate de Ministerul Apărării din Rusia/Associated Press

Rusia a făcut spectacol din desfășurarea sistemelor sale de rachete hipersonice Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare, în Belarus. Agenția de presă de stat TASS a publicat un videoclip cu parada, în care sunt prezentate lansatoare mobile și echipajele acestora deplasându-se pe drumuri forestiere. Totodată, un ofițer rus de rang înalt le transmite trupelor că sistemele, despre care Putin afirmă că sunt imposibil de interceptat, au fost oficial puse în stare de luptă, relatează CNN.

Mișcarea era una așteptată și este menită să consolideze capacitatea Moscovei de a lovi ținte din întreaga Europă în eventualitatea unui război.

Agenția de presă de stat TASS a precizat că este pentru prima dată când Ministerul Apărării prezintă public sistemele mobile de rachete Oreșnik, despre care președintele Vladimir Putin a declarat că sunt imposibil de interceptat, având în vedere viteza rachetelor, estimată la peste de zece ori viteza sunetului, și au capacitatea de distrugere a unei arme nucleare.

Desfășurarea acestora și anunțul Moscovei potrivit căruia rachetele au intrat în serviciu activ într-o țară care se învecinează cu Ucraina și cu state membre NATO, Polonia, Lituania și Letonia, au loc într-un moment de tensiuni sporite între Est și Vest, generate de războiul Rusiei din Ucraina.

Această desfășurare de forțe ar permite rachetelor nucleare rusești să ajungă la ținte europene ceva mai rapid în cazul unui conflict, notează CNN.

Amenințarea nucleară, o tactică rusească

Unii experți occidentali au afirmat că această evoluție subliniază dependența tot mai mare a Kremlinului de amenințarea cu arme nucleare, în încercarea de a descuraja statele NATO să furnizeze Ucrainei arme capabile să lovească adânc pe teritoriul Rusiei.

„Oreșnik e gata de luptă. Vom obține Donbasul prin orice mijloace”, a spus în 21 decembrie Vladimir Putin la o conferință de presă maraton la Kremlin.

Doi cercetători americani au declarat că, în urma analizei lor asupra imaginilor din satelit, Moscova va amplasa probabil rachetele și lansatoarele mobile ale acestora într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului.

Imaginile video difuzate marți de ministerele apărării din Rusia și Belarus nu au dezvăluit locația exactă a sistemelor de rachete. Totuși, înregistrările arată lansatoare mobile și echipajele acestora deplasându-se pe drumuri forestiere, precum și trupe specializate care camuflează sistemele cu plase.

De asemenea, un ofițer rus de rang înalt este surprins spunând trupelor că sistemele au fost oficial puse în stare de luptă și, pe fundalul unei ninsori ușoare, vorbind despre exerciții regulate și misiuni de recunoaștere pentru echipajele de rachete.

Moscova a testat în noiembrie 2024 o rachetă Oreșnik cu încărcătură convențională împotriva unei ținte din Ucraina.

Putin a declarat că puterea distructivă a rachetei Oreșnik este comparabilă cu cea a unei arme nucleare, chiar și atunci când este echipată cu un focos convențional. Rachetele cu rază intermediară au o autonomie de până la 5.500 de kilometri, ceea ce le-ar permite să lovească orice punct din Europa sau din vestul Statelor Unite, lansate de pe teritoriul Rusiei.

Scepticism cu privire la capacitățile Oreșnik

Unii oficiali occidentali și-au exprimat scepticismul cu privire la capacitățile rachetei Oreșnik. Un oficial american a declarat în decembrie 2024 că arma nu este considerată un element care să schimbe decisiv raportul de forțe pe câmpul de luptă.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat ferm al lui Putin, care a inițiat totodată discuții cu administrația președintelui american Donald Trump, anunțase deja instalarea rachetelor.

El a precizat că nu vor fi desfășurate mai mult de o duzină de rachete „Oreșnik”, o măsură pe care ministrul său al Apărării a descris-o ca fiind necesară din cauza a ceea ce a numit acțiuni agresive ale adversarilor occidentali.

Lukașenko a permis trupelor ruse să folosească teritoriul Belarusului pentru a intra în Ucraina în februarie 2022, însă nu a trimis trupe belaruse să lupte alături de forțele Moscovei în Ucraina.