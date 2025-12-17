De ce amenință Putin cu arme nucleare în pline negocieri de pace. Analist: „Nu vrea pace, vrea doar capitulare sau o victorie totală”

Vladimir Putin a dat asigurări, miercuri, că obiectivele așa-numitei operațiuni militare speciale în Ucraina vor fi atinse, în cele din urmă.Foto: Profimedia Images

Analistul de politică externă Iulian Chifu a comentat, la Antena 3 CNN, amenințările lui Vladimir Putin cu arme nucleare, în pline negocieri de pace, dar și această pendulare a liderului rus între pace și război. Chifu a explicat că afirmațiile președintelui Rusiei sunt în primul rând destinate rușilor, dar arată clar că acesta nu își dorește pace, ci doar capitularea Ucrainei sau victoria totală pe front. Analistul de politică externă a adăugat că „cel mai probabil” va înțelege și Donald Trump că negocierile de pace nu vor duce nicăieri câtă vreme Rusia nu renunță la pretențiile maximaliste.

Vladimir Putin a dat asigurări, miercuri, că obiectivele așa-numitei operațiuni militare speciale în Ucraina vor fi atinse, în cele din urmă. În ceea ce privește rachetele hipersonice Oreșnik cu capabilități nucleare, acestea vor fi puse în alertă de luptă până la sfârșitul anului, a susținut Vladimir Putin. Aceste declarații arată, în opinia analistului Iulian Chifu, că Putin nu își dorește pacea.

„Afirmațiile în fața militarilor de top ai Federației ruse nu vin decât să sublinieze că Putin nu dorește pace. Nu vrea pace, vrea doar capitulare sau o victorie totală. În orice caz a respins planul de pace cu care încă se chinuiesc, aliniindu-se SUA, statele europene, Ucraina.

Mai urmează luni o întâlnire ucraineano-americană care ar urma să acopere ultimele puncte din acest plan, urmând să fie prezentat ulterior Rusiei, dar într-un context în care el a fost deja respins. Afirmațiile lui Vladimir Putin agresive, ofensive, sigur în primul rând piața internă, ne arată foarte clar că merge pe drumul continuării conflictului”, a spus Iulian Chifu la Antena 3 CNN.

De asemenea, Rusia a anunțat că instruiește 360.000 de soldați pentru război. Iulian Chifu s-a arătat însă sceptic atât în ceea ce privește acest număr, cât și în privința abilităților acestor militar.

„360.000 de militari dacă Vladimir Putin i-ar avea ar putea să creeze o diferență specifică în raport cu Ucraina. Ceea ce vedem e o viteză foarte mare de pierdere a diferitelor categorii de militari care sunt introduși în război, pe linia de contact. Și vedem, de asemenea, cele puțin două puncte în care Ucraina realizează contraatacul, a înconjurat trupe ruse, e în ofensivă, o chestiune care s-a întâmplat destul rar în ultimele șase luni. E o schimbare de ton.

Deci nu cred nu atât în cei 360.000 de militari, care ar însemna două corpuri de armată, ci în consistența lor, în pregătirea lor și de unde au fost recrutați. Știm că există o cvasimobilizare a rezerviștilor pentru că ei au fost chemați, vezi Doamne, la exerciții, aici ar putea fi o zonă de rezerve, dar care are nivelul de pregătire în care după mulți ani în care nu a mai fost solicitat o poate avea la momentul de față”, a explicat Chifu.

Analistul de politică externă a adăugat că va realiza și Donald Trump că eforturile pentru pace sunt inutile câtă vreme Rusia continuă să aibă pretenții maximaliste.

„Aș fi mai puțin îngrijorat de număr cât de postura afirmată de Putin și faptul că, cel mai probabil, va realiza și Trump că tentativele sale de pace nu au cum să răspundă unor exigențe maximaliste ale lui Putin.

Putin navighează între două poziții: omul păcii și omul războiului. Altfel afirmă sigur pacea e un atribut a ceea ce face Rusia, chiar și prin ofensiva și moartea a peste un milion de ruși în Ucraina, pe de altă parte, vine și amenință Europa, are tirade puternice, amenințări cu utilizarea Oreșnikului, vorbește de amplasarea de arme nucleare în Belarus, în Kalingrad. Cred că mai degrabă dansul său vizează cele două alternative ale sale, cele două opțiuni ale sale, pe de-o parte este cel care vrea să aducă pacea, dar în condițiile sale, adică impunând formula maximalistă pe care o solicită”, a spus Chifu.

Analistul spune că obiectivul final al lui Vladimir Putin vizează flancul estic al NATO.

„Iată în acest discurs revine subiectul cauzelor fundamentale ale conflictului, ceea ce se referă evident la securitatea din Europa, la NATO s-a extins când noi eram slabi, și potrivit și ultimatumului din decembrie 2021 Rusia cere să se revină la situația anterioară, după reunificarea Germaniei și intrarea Germaniei în NATO; toate celelalte state să nu mai fie apărate de alianță.

Sunt nivele de ambiție foarte mari pentru un stat care are propriile probleme, care anunță cât de puternic e, câte arme are, se mobilizează, a trecut la economie de război, are pretenția că războiul nu îi afectează economia și dorește să preseze mai departe asupra flancului estic via Belarus și asupra acelui coridodor Suwalki care face legătura între statele baltice și Polonia”, a conchis Chifu.