Furie la Moscova, după confiscarea petrolierului Marinera. Duma de Stat cere lovirea Europei cu Oreșnik și scufundarea navelor SUA

Petrolierului Marinera, sub pavilion rusesc (Bella-1), a fost confiscat de americani. Foto: Profimedia Images

Armata rusă ar trebui să înceapă să scufunde nave americane și să atace Europa cu rachete Oreșnik ca răspuns la confiscarea de către armata americană a petrolierului Marinera, sub pavilion rusesc (Bella-1), în Oceanul Atlantic, potrivit deputaților Dumei de Stat, scrie The Moscow Times.

Acțiunile SUA împotriva navei Marinera constituie „piraterie pură” și echivalează cu „o încălcare a teritoriului rus”, a declarat vicepreședintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Alexei Zhuravlev, pentru Pod'em.

„Atacați cu torpile, scufundați câteva nave americane ale pazei de coastă — sunt perfect capabile să-și protejeze țărmurile la câteva mii de kilometri distanță — dar cred că singura modalitate de a opri SUA, care trăiește un fel de euforie a impunității după operațiunea specială din Venezuela, este cu o palmă peste nas ca aceasta”, a sugerat Zhuravlev.

Deputatul Dumei, Andrei Gurulev, a declarat că operațiunea împotriva navei Marinera face parte din pregătirile Occidentului pentru un război major. El a susținut că Rusia trebuie să acționeze preventiv, distrugând „logistica inamicului” prin orice mijloace necesare, inclusiv Oreșnik.

„Ce ne împiedică să atacăm, de exemplu, Rheinmetall, care produce muniție pentru Ucraina? Nimic nu ne oprește”, a declarat Gurulev pentru Readovka. „Și acesta ar fi sfârșitul muniției. Avem nevoie de voința politică de a închide toate canalele.”

Petrolierul Marinera, care a plecat din Venezuela și și-a schimbat pavilionul în rusesc pe mare, a fost reținut de Garda de Coastă a SUA, susținută de marina britanico-islandeză, în ciuda solicitării Moscovei, comunicată pe canale diplomatice, de a înceta urmărirea navei.

Petrolierul, care se îndrepta spre Murmansk, a fost reținut pentru încălcarea sancțiunilor americane în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, potrivit Comandamentului European al SUA. Potrivit Reuters, Rusia a trimis un submarin și nave de război pentru a escorta nava, dar acestea nu au reușit să împiedice confiscarea petrolierului, care pleca din Venezuela sub pavilion fals (se presupune că era înregistrat în Guyana).

Echipajul navei, care include și cetățeni ruși, va fi adus în fața instanței, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt.