Soluția inteligentă utilizată la Cluj Arena pentru a menține gazonul verde. Tișe: „Am reușit printr-o tehnologie nouă de hibridizare”

Stadioanele din România au început să adopte tehnici moderne de întreținere a gazonului, inspirându-se din marile arene din Europa. Un exemplu remarcabil în acest sens este Cluj Arena, stadionul care, începând din toamna trecută, a implementat un gazon hibrid, rezistent și performant, capabil să suporte schimbările de sezon cu ușurință. Autoritățile județene din Cluj intenționează să continue procesul de modernizare cu proiecte ambițioase, precum instalarea unui sistem de nocturnă cu tehnologie LED și panouri fotovoltaice.

Gazonul hibrid implementat la Cluj Arena constă într-o tehnică inovatoare de „coasere” a fibrelor sintetice în structura gazonului natural. Firul artificial are o lungime de 14,5 cm în pământ și 2 cm la suprafață, ceea ce adaugă mai multă stabilitate și durabilitate terenului de joc.

Cu o valoare totală de aproape 1,5 milioane de lei, investiția a fost susținută integral din bugetul Consiliului Județean Cluj.

„Clima în județul nostru și în zonă nu ne-a permis niciodată, în ianuarie, februarie, decembrie, să avem un gazon impecabil. Am reușit printr-o tehnologie nouă de hibridizare, prin care am modificat procentul de gazon natural versus gazon artificial, așa încât normativele europene să poată fi aprobate, să poată fi respectate”, a spus Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

„Gazonul are o garanție de 15 ani dată de firma care a făcut această lucrare, iar acum avem contractată o firmă de mentenanță care, zilnic, face lucrări pentru întreținerea corespunzătoare a gazonului. Mentenața să face la scurte perioade de timp și e o aerare care ajută la drenarea apei”, explică Flavius Câmpean, directorul Cluj Arena.

Stadionul va avea, în viitor, și un sistem de panouri fotovoltaice de înaltă performanță, cu o putere totală de 1 MW, iar actuala instalație de nocturnă va fi înlocuită cu una full LED, capabilă să îndeplinească standardele de iluminat de nivel UEFA „Elite, Level A”.

„Am depus un proiect european de aproximativ 10 milioane de euro, care presupune schimbarea sistemului de iluminat cu un sistem LED pentru categoria superioară de elită și, de asemenea, instalarea unor panouri fotovoltaice care vor acoperi și vor înfrumuseța, spun eu, acest stadion, astfel încât să putem asigura independența din punct de vedere energetic a acestei arene. De asemenea, studiem acum modificarea arhitecturii acestei arene pentru a putea realiza în jurul arenei, fără să afectăm, să spunem, configurația zonei și fără să afectăm sistemul de rezistență, un sistem de tip mall care să înconjoare efectiv stadionul. Este vorba de acea zonă de acumulare de pământ care este în prezent de jur-împrejurul stadionului, pe zona de parc, pentru ca să putem realiza alte venituri din administrarea lui cât mai eficientă”, a concluzionat Tișe. Cluj Arena este unul dintre cele mai mari stadioane din România, cu o capacitate de peste 30.000 de locuri.