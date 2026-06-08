Nazare anunţă că statul a încasat peste 18 milioane de lei în primele două luni de la lansarea platformei "e-Licitații ANAF"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, luni, că peste 18 milioane de lei au fost încasați la buget în primele 2 luni de la lansarea platformei e-Licitații ANAF. Nazare a precizat că "ANAF trebuie să devină o instituție modernă, credibilă, performantă, iar digitalizarea este principalul instrument de contracarare a ineficienței".

"Noi rezultate concrete în colectare şi eficiență administrativă, prin digitalizare. Peste 18 milioane de lei încasați la buget in primele 2 luni de la lansarea platformei e-Licitații ANAF.

La doar două luni de la lansarea platformei de licitații a ANAF, rezultatele arată cât de necesar era un astfel de instrument. Peste 15,3 milioane de lei au fost deja încasați la bugetul de stat prin intermediul platformei de licitații ANAF - bani care se întorc în finanțarea serviciilor publice și a investițiilor de care România are nevoie.



În același timp, platforma a deschis accesul unui număr semnificativ de participanți la licitațiile ANAF, asigurând concurență reală și o valorificare mai eficientă a bunurilor", a postat Nazare pe Facebook.

Rezultatele platformei e-Licitații ANAF, în 2 luni:

"15.311.971 lei încasați în urma licitațiilor online

78 de licitații adjudecate

Prețuri de adjudecare cu 17% mai mari, în medie, față de prețul de pornire

1.727.885 vizitatori unici

70.009.885 accesări ale platformei

Un rezultat la fel de important este creșterea conformării voluntare. După publicarea bunurilor pe platformă, 17 licitații au fost anulate: contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita valorificarea acestora. În aceste situații, statul a încasat alte peste 3 milioane de lei, fără a mai fi necesară finalizarea procedurilor de executare.

Toate aceste date evidențiază încă o dată că digitalizarea nu este un scop în sine, ci un instrument care produce rezultate concrete: mai multă transparență, o administrare fiscală mai eficientă și venituri suplimentare la bugetul de stat.

ANAF trebuie să devină o instituție modernă, credibilă, performantă, iar digitalizarea este principalul instrument de contracarare a ineficienței. Aşa cum am mai subliniat în alte contexte, ANAF traversează o transformare fără precedent - iar aceste rezultate stabilesc un nou tip de standard în managementul banilor publici", a mai notat Nazare.