Antena 3 CNN Politică Nazare anunţă că statul a încasat peste 18 milioane de lei în primele două luni de la lansarea platformei "e-Licitații ANAF"

Nazare anunţă că statul a încasat peste 18 milioane de lei în primele două luni de la lansarea platformei "e-Licitații ANAF"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 16:31 08 Iun 2026 Modificat la 17:27 08 Iun 2026
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, luni, că peste 18 milioane de lei au fost încasați la buget în primele 2 luni de la lansarea platformei e-Licitații ANAF. Nazare a precizat că "ANAF trebuie să devină o instituție modernă, credibilă, performantă, iar digitalizarea este principalul instrument de contracarare a ineficienței".

"Noi rezultate concrete în colectare şi eficiență administrativă, prin digitalizare. Peste 18 milioane de lei încasați la buget in primele 2 luni de la lansarea platformei e-Licitații ANAF.

La doar două luni de la lansarea platformei de licitații a ANAF, rezultatele arată cât de necesar era un astfel de instrument. Peste 15,3 milioane de lei au fost deja încasați la bugetul de stat prin intermediul platformei de licitații ANAF - bani care se întorc în finanțarea serviciilor publice și a investițiilor de care România are nevoie.
 
În același timp, platforma a deschis accesul unui număr semnificativ de participanți la licitațiile ANAF, asigurând concurență reală și o valorificare mai eficientă a bunurilor", a postat Nazare pe Facebook.

Rezultatele platformei e-Licitații ANAF, în 2 luni:

  • "15.311.971 lei încasați în urma licitațiilor online
  • 78 de licitații adjudecate
  • Prețuri de adjudecare cu 17% mai mari, în medie, față de prețul de pornire
  • 1.727.885 vizitatori unici
  • 70.009.885 accesări ale platformei

Un rezultat la fel de important este creșterea conformării voluntare.  După publicarea bunurilor pe platformă, 17 licitații au fost anulate: contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita valorificarea acestora. În aceste situații, statul a încasat alte peste 3 milioane de lei, fără a mai fi necesară finalizarea procedurilor de executare.

Toate aceste date evidențiază încă o dată că digitalizarea nu este un scop în sine, ci un instrument care produce rezultate concrete: mai multă transparență, o administrare fiscală mai eficientă și venituri suplimentare la bugetul de stat.

ANAF trebuie să devină o instituție modernă, credibilă, performantă, iar digitalizarea este principalul instrument de contracarare a ineficienței. Aşa cum am mai subliniat în alte contexte, ANAF traversează o transformare fără precedent - iar aceste rezultate stabilesc un nou tip de standard în managementul banilor publici", a mai notat Nazare.

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Etichete: ANAF Alexandru Nazare licitatii

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