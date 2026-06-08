Surse: Franța și Germania au renunțat la proiectul comun de avion de luptă

Construcția acestui avion de luptă făcea parte din programul cunoscut drept FCAS. Foto: Getty Images

După aproape un deceniu de pregătiri, Franţa şi Germania au abandonat proiectul comun pentru un avion de luptă, au declarat luni surse guvernamentale de la Berlin ale agenţiei dpa, relatează Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au ajuns la aceeaşi concluzie: companiile Dassault şi Airbus nu se pot pune de acord asupra construcţiei avionului.

Construcția acestui avion de luptă făcea parte din programul cunoscut drept FCAS - Future Combat Air System (sistem de luptă aeriană al viitorului), în care este implicat şi Spania.

Avionul ar fi trebuit să devină operaţional în 2040, fiind proiectat să acţioneze alături de drone şi să înlocuiască atât aeronavele germane Eurofighter, cât şi cele franceze Rafale.



Proiectul fusese lansat în 2017 de Macron alături de predecesoarea lui Merz la conducerea guvernului de la Berlin, Angela Merkel.



AFP reaminteşte că Merz menţionase posibilitatea renunţării la proiect încă din martie; agenţia apreciază că după luni de blocaj, FCAS pare abandonat definitiv.



Potrivit AFP, executivul german apreciază că „adevăratul nucleu al FCAS trebuie continuat ca sistem de sisteme european”, un „sistem nervos care face legătura între avioane, drone şi alte componente, pentru a forma un ansamblu integrat”



Miniştrii Apărării din Franţa şi Germania trebuie să formuleze la Consiliul ministerial de luna aceasta „un plan de acţiune comun şi actual pentru cooperarea în industria de apărare, concentrat asupra câtorva proiecte realiste şi pertinente", a mai afirmat partea germană.