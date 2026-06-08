Nicușor Dan cere prudență în tranziția către economia verde: Trebuie făcută realist, fără presiuni excesive asupra companiilor

Într-un top al ţărilor care consumă „electricitate verde”, România se află la mijlocul clasamentului (locul 14), cu o pondere de 47,6%. Foto: Nicușor Dan via Facebook.com

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la finalul discuțiilor cu liderii statelor europene din grupul „Prietenii Competitivităţii”, că tranziția către o economie mai verde trebuie făcută „într-un mod realist”, fără presiuni „excesive” asupra companiilor și prețurilor la energie, relatează Agerpres.

Scopul discuţiei a fost corelarea în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles, a scris şeful statului pe Facebook.



„Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât şi economia. Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor şi asupra preţurilor la energie.

România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale şi energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a ţării şi a Europei.

De asemenea, este nevoie de investiţii mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre", a explicat el.



Nicuşor Dan a adăugat că ţinta comună a statelor care au participat la discuţie este constituită dintr-o piaţă unică bine integrată, relansarea industriilor europene şi asigurarea autonomiei strategice a UE.



„Ne dorim o Uniune Europeană puternică şi competitivă, care să creeze bunăstare pentru cetăţenii săi. O Uniune prosperă înseamnă o Românie prosperă”, a scris preşedintele.

Anul trecut, sursele de energie regenerabilă din eoliene și panouri solare au depășit combustibilii fosili în ce privește cantitatea de energie generată în Uniunea Europeană. Blocul european a obținut 30% din totalul său de energie consumată din aceste surse.

Într-un top al ţărilor care consumă „electricitate verde”, România se află la mijlocul clasamentului (locul 14), cu o pondere de 47,6%. Austria, ţara de pe prima poziţie, are o rată de utilizare a energiei electrice verzi de aproape 90%, generată de 16 centrale hidroelectrice.