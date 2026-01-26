Pact istoric între zece țări europene. Un mare bazin de petrol și gaze va deveni o „fermă” de eoliene și un „rezervor de energie verde”

Pactul va transforma o regiunea asociată în mod tradițional cu producția de petrol și gaze într-un „rezervor de energie regenerabilă”. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Marea Britanie și alte nouă țări s-au pus de acord să construiască o rețea de centrale eoliene offshore în Marea Nordului, relatează The Guardian. Pactul istoric între aceste țări europene are ca scop să transforme bazinul petrolifer îmbătrânit într-un „rezervor de energie curată”.

Țările implicate urmează să construiască centrale eoliene pe mare, urmând ca ele să fie conectate la noua rețea prin cabluri subacvatice de înaltă tensiune.

Această nouă rețea ar urma să furnizeze 100 de gigawați, adică suficientă electricitate pentru 143 de milioane de gospodării.

Angajamentul va fi detaliat în „Declarația Hamburg” și urmează să fie semnat, luni, de miniștrii energiei din Regatul Unit, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda și Norvegia.

Ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, a declarat că Regatul Unit „își apără interesul național” prin susținerea energiei curate și „renunțarea la combustibilii fosili”.

Decizia de a forma acest pact vine la mai puțin de o săptămână după ce președintele SUA a criticat planul britanicilor de a închide producție de petrol și gaze din Marea Nordului și s-a plâns din nou de folosirea turbinelor eoliene.

Trump este un cunoscut conspiraționist anti-turbine eoliene. Săptâmăna trecută, la Davos, el declara – „Sunt eoliene peste tot în Europa. Sunt eoliene oriunde vezi cu ochiul și sunt toate niște pagube. Ce am observat este că cu cât mai multe eoliene are o țară, cu atât pierde mai mulți bani și cu atât o duce mai rău”.

Moment istoric pentru energia regenerabilă

Pactul reafirmă angajamentul europenilor de a susține energia eoliană. Acum trei ani, țările de la Marea Nordului au promis să construiască o rețea capabilă să producă 300 de gigawați de energie offshore până în 2050. Această construcția va contribui esențial la această țintă

Miliband urmează să semneze și un acord de intenție cu Germania, Belgia, Danemarca și Olanda pentru a deschide noi acorduri transfrontaliere pentru proiecte de energie offshore.

Energy UK, asociația comercială a sectorului energetic de la Londra, a transmis că susține pe deplin „eforturile istorice de a transforma Marea Nordului într-un hub regional autentic de energie curată”.

„Această cooperare aprofundată pe lanțurile de aprovizionare, standardizare și infrastructură comună nu este doar o necesitate strategică, este cea mai eficientă cale de a reduce costurile cu energia pentru gospodării și companii, în timp ce alimentăm o creștere economică sustenabilă și crearea de locuri de muncă de valoare ridicată pentru anii care vor veni”, a declarat Dhara Vyas, directoarea executivă a Energy UK.

Anul trecut, sursele de energie regenerabilă din eoliene și panouri solare au depășit combustibilii fosili în ce privește cantitatea de energie generată în Uniunea Europeană. Blocul european a obținut 30% din totalul său de energie consumată din aceste surse.