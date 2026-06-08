Companiile aeriene americane au plătit pentru kerosen, în aprilie, cu 78% mai mult, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Companiile aeriene americane au plătit pentru kerosen, în aprilie, cu 78% mai mult. Foto: Getty Images

Costurile cu combustibilul pentru companiile aeriene din SUA au crescut în ritm anual cu 78% în aprilie, la aproape 6,5 miliarde de dolari, în condiţiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a dus la majorarea preţului kerosenului, a anunţat luni Departamentul american al Transportului, notează Agerpres.

Faţă de martie, creşterea a fost de 26%, iar operatorii aerieni au folosit cu 2,6% mai puţin combustibil în aprilie, faţă de martie, conform raportului lunar al USDOT.

În aprilie, costul pentru un galon de combustibil (3,78 litri) a ajuns în SUA la 4,11 dolari, o creştere de 1,81 dolari faţă de aprilie 2025, o tendinţă care afectează deja sectorul aviaţiei, au precizat autorităţile.

În mai, operatorul aerian ultra low-cost Spirit Airlines din SUA şi-a încetat activitatea, spunând că nu a avut de ales, în urma majorării preţului combustibilului pentru avioane. Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines şi Southwest Airlines sunt responsabile pentru aproximativ 80% din zborurile interne din SUA.

Profit mai mic pentru companiile aeriene din SUA

Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian, care reprezintă peste 370 de companii aeriene, reprezentând aproximativ 85% din traficul aerian global, a informat duminică în raportul său anual că se aşteaptă ca industria să înregistreze un profit net combinat de 23 de miliarde de dolari în 2026, mult sub o prognoza anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari şi în scădere de la 45 de miliarde de dolari în 2025.

Revizuirea estimărilor subliniază vulnerabilitatea companiilor aeriene la şocuri geopolitice şi volatilitatea combustibilului, chiar dacă cererea de la pasageri rămâne rezistentă, avioanele zboară mai pline, iar veniturile combinate urmează să crească la peste 1.100 miliarde de dolari.

Preţurile medii pentru zborurile cu origine în SUA au crescut anul acesta cu 31% pentru călătoriile interne şi cu 22% pentru cele internaţionale, arată datele firmei KAYAK.

Conflictul din Orientul Mijlociu a forţat, de asemenea, companiile aeriene să redirecţioneze zborurile, ceea ce a sporit povara costurilor cu combustibilul şi a afectat capacitatea de transport.

IATA se aşteaptă ca factura la combustibil a companiilor aeriene să crească la aproximativ 350 de miliarde de dolari în acest an, de la aproximativ 252 de miliarde de dolari în 2025, combustibilul reprezentând aproape o treime din costurile operaţionale.