Vacanțele din această vară vor fi diferite. Turiștii se adaptează la criza kerosenului și vor merge mai mult cu trenul

Publicat la 15:42 17 Mai 2026 Modificat la 15:44 17 Mai 2026

Criza de kerosen din Europa amenință sezonul de vârf al călătoriilor, iar tot mai mulți turiști caută deja soluții mai aproape de casă, pentru a economisi bani și pentru a evita posibilele probleme cu zborurile, scrie CNBC.

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut cu 103% până la sfârșitul lunii martie, comparativ cu luna precedentă, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat în aprilie că Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar câteva săptămâni, dacă nu va reuși să găsească surse alternative de aprovizionare.

Cum combustibilul reprezintă între 20% și 40% din costurile operaționale ale unei companii aeriene, multe firme transferă acum aceste costuri către pasageri, prin taxe suplimentare, și anulează rutele care nu mai sunt profitabile. Lufthansa, SAS și Air France-KLM se numără printre companiile care reduc numărul zborurilor.

Turiștii iau în calcul variante alternative de transport, inclusiv trenul, în condițiile în care războiul din Iran face zborurile pe distanțe lungi mai riscante și mai scumpe.

„Cred că tendința pe care o vom vedea vara aceasta în Europa este că oamenii vor începe să își petreacă vacanțele mai aproape de casă. Cred că tot mai mulți oameni vor decide să rezerve vacanțe în Portugalia, Spania sau Italia și să evite Orientul Mijlociu ori zborurile pe distanțe lungi. Vedem deja oameni care renunță la Orientul Mijlociu sau la destinațiile îndepărtate și aleg zboruri scurte”, a declarat directorul Ryanair, Michael O’Leary, pentru CNBC, la conferința Norges Bank Investment Management din Oslo, în aprilie.

Călătoriile cu trenul câștigă teren

Biletele Eurostar către Franța cumpărate de rezidenți din Marea Britanie au crescut cu 42% în aprilie față de luna precedentă și cu 25% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor platformei de rezervări TrainPal, transmise CNBC. Puțin peste jumătate dintre biletele cumpărate de britanici au fost pentru călătorii programate la mai mult de 30 de zile de la momentul achiziției.

Datele arată și o creștere a interesului pentru călătoriile cu trenul prin Europa. Vânzările de bilete cumpărate de britanici pentru trenuri în Franța au urcat cu 98% față de anul anterior, cele pentru Spania cu 61%, iar cele pentru Italia cu 92%.

„Nu este surprinzător că discuțiile despre lipsa combustibilului pentru avioane duc la o creștere a rezervărilor Eurostar și a călătoriilor cu trenul prin Europa în rândul turiștilor britanici. Din fericire, trenul face în continuare Europa continentală foarte accesibilă pentru călătorii din Marea Britanie în această vară. Îi încurajăm pe cei îngrijorați de zboruri anulate sau de perturbări internaționale să ia în calcul trenul ca alternativă”, a declarat Alvaro Ungurean, director comercial pentru Europa la TrainPal.

Companiile aeriene se confruntă vara aceasta cu o concurență puternică din partea transportului feroviar, mai ales că trenurile europene au transportat constant, de-a lungul timpului, mai mulți pasageri anual decât aviația, arată o analiză Allianz Trade publicată în aprilie.

Analiza avertizează că Europa este una dintre regiunile „cele mai expuse structural” la criza combustibilului pentru avioane, deoarece produce intern doar aproximativ 50% din kerosenul de care are nevoie.

Între 2014 și 2024, căile ferate au transportat 81,2 miliarde de pasageri, comparativ cu 8,9 miliarde de pasageri ai companiilor aeriene, potrivit Allianz.

„Marea schimbare de acum este creșterea prețului biletelor de avion, dar și faptul că benzina este destul de scumpă”, a explicat Ano Kuhanathan, șeful departamentului de cercetare corporativă al Allianz.

El a precizat că turiștii britanici obișnuiesc să meargă cu mașina în Franța și în alte destinații europene apropiate atunci când motorina este ieftină și costă mai puțin decât trenul.

„Dar acum, cu prețuri ridicate la motorină și benzină, cred că ar putea exista un interes mai mare pentru călătoriile cu trenul”, a spus el.

Kuhanathan a adăugat că posibilele anulări ale zborurilor influențează, la rândul lor, decizia turiștilor de a alege trenul.

„Dacă decizi să pleci în străinătate și, dintr-un motiv oarecare, zborul de întoarcere este anulat, rămâi pe cont propriu, cel mai probabil blocat într-o țară străină, și trebuie să îți găsești cazare. Toate aceste lucruri cântăresc clar în deciziile oamenilor”, a explicat el.

Cele mai multe cereri sunt pentru sudul Europei

Compania de turism TUI Group a raportat anul acesta o tendință puternică de rezervări last-minute pentru vacanțe în vestul Mediteranei. Spania, Insulele Baleare, Insulele Canare și Grecia ar urma să fie printre cele mai populare destinații ale verii.

În același timp, platformele de monitorizare a rezervărilor indică o creștere anuală de 32% pentru Spania și de 20% pentru Italia, Grecia și Portugalia, potrivit Allianz Group.

Stephen Furlong, analist senior pentru transport și logistică la Davies, a declarat anterior pentru CNBC că liniile aeriene răspund la creșterea prețurilor la combustibil prin „reducerea frecvențelor și a rutelor cu frecvență mare, pentru că unele rute nu mai au sens la aceste prețuri ridicate ale petrolului”.

Furlong a spus că, pe măsură ce incertitudinea continuă, clienții ar putea alege vacanțe mai aproape de casă.