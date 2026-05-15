Criza kerosenului e “un mit” lansat de companiile aeriene care vor sa anuleze zborurile neprofitabile, sustine un CEO din aviație

2 minute de citit Publicat la 10:11 15 Mai 2026 Modificat la 10:11 15 Mai 2026

Criza kerosenului este o invenție a companiilor aviatice, susține directorul Elevate Jet. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Nu există nicio lipsă de combustibil pentru avioane, deși companiile de pe tot globul au anulat mii de curse și au avertizat asupra perspectivei de a-și restrânge și mai mult activitatea.

Toate acestea, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar semnele indică o posibilă reluare a fazei active a conflictului din Orientul Mijlociu.

Tranșanta afirmație că nu există o criză a kerosenului îi aparține lui Greg Raiff, directorul general al companiei de servicii aviatice private Elevate Jet.

"Aceste povești sunt în mare parte motivate politic de autoritățile guvernamentale, care încearcă să pună presiune pentru încetarea războiului. Și nu există o modalitate mai bună de a-i mobiliza pe oameni decât să le spui că nu mai pot merge în vacanță la vară", a declarat Raiff pentru Fortune.

"Nu doar că cererea de servicii în aviația privată nu a scăzut, dar, de când prețurile la combustibil s-au majorat și a început războiul, aceasta a și crescut ușor", a adăugat el.

Director de companie aviatică: Sectorul e în creștere în acest an

Potrivit lui Raiff, sectorul aviației este în creștere anul acesta la nivel global în ceea ce privește cererea totală, numărul total de ore de zbor și volumul total de sosiri și plecări.

Potrivit firmei de analiză ESGauge, 48,8% dintre companiile din clasamentul S&P 500 le permit în prezent directorilor generali să utilizeze în mod privat avionul corporației, comparativ cu doar 6% în 2021.

"Afirm că nu vom rămâne fără combustibil pentru avioane. În opinia mea profesională, după 35 de ani de activitate, nu există niciun risc să rămânem fără combustibil pentru avioane prea curând", a insistat șeful Elevate Jet.

El e însă de acord că în prezent asistăm la un alt fenomen: creșterea exagerată a prețurilor pe aeroporturile și terminalele private.

Raiff exemplifică arătând că prețul combustibilului pentru avioane pe piața liberă este în prezent de peste 4 dolari pe galon. Dar la o instalație din Washington, D.C., proprietarii de avioane private taxați sunt cu 10,42 dolari pe galon, a detaliat el.

Pe lângă prețul combustibilului, acum (companiile aeroportuare) percep aproximativ 1 dolar taxe și impozite și alți 5 dolari pentru "privilegiul" de a beneficia de angajatul "plătit cu salariul minim" să pompeze carburant în avion de la cisterna de combustibil.

"Deci, per total, trece de 10 dolari pe galon”, a conchis el.

Director de companie aviatică: Anularea zborurilor e găselnița companiilor de a scăpa de rutele neprofitabile

Așadar, de ce anulează companiile aeriene comerciale mii de locuri în întreaga lume?

"Deoarece companiile aeriene vor să evite să opereze rutele lor mai puțin profitabile", susține Greg Raiff.

Pentru a-și păstra sloturile pe aeroporturi, companiile aeriene trebuie să se angajeze contractual să mențină un număr minim de zboruri pe anumite rute.

În mod normal, asta nu e o problemă.

Dar, având în vedere că prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat față de perioada de dinainte de război, dintr-o dată unele dintre aceste rute au ajuns să nu mai fie profitabile.

Multe dintre zborurile anulate sunt către destinații precum Dubai sau Riad, unde nimeni nu mai vrea să aterizeze, adaugă șeful Elevate Jet.

Prin urmare, companiile aeriene au invocat "forță majoră", ceea ce le-a permis să își reducă zborurile neprofitabile, păstrându-și, în același, timp sloturile orare pe aeroporturi.

Adevărata criză ar putea veni la toamnă

Adevărata criză va veni în toamnă, dacă SUA sunt încă în război cu Iranul, crede Raiff.

Asta, întrucât combustibilul pentru avioane și combustibilul pentru încălzirea locuințelor sunt produse similare, iar cererea suplimentară de pe piața combustibilului pentru încălzire ar putea pune presiune pe piața transporturilor aeriene.

"Dacă vom avea în continuare această problemă (războiul din Orient, n.r.), până prin octombrie, cred că vom începe să avem o concurență între încălzirea locuințelor și zborurile avioanelor", anticipează directorul Elevate Jet.