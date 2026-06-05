Alertă pe ISS. Scurgere de aer gravă în partea rusească, astronauții au fost pregătiți de evacuare

<1 minut de citit Publicat la 17:14 05 Iun 2026 Modificat la 17:14 05 Iun 2026

sursa foto: Getty

NASA a anunțat că pe Stația Spațială Internațională există o scurgere de aer în agravare, localizată pe segmentul rusesc al stației, scrie Sky News.

Astronauții au fost instruiți să se adăpostească în navele spațiale și să se pregătească pentru o eventuală evacuare. Între timp, un cosmonaut rus încearcă să remedieze problema.

Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt cu echipaj la bord din noiembrie 2000.

În prezent, șapte persoane locuiesc și lucrează la bordul său, călătorind cu o viteză de aproximativ 8 kilometri pe secundă și efectuând 16 orbite în jurul Pământului în fiecare zi.

Situația este în dinamică, iar informațiile urmează să fie actualizate.