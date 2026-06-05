Cum pot antreprenorii să-și dezvolte afacerile în vremuri dificile. Soluțiile prezentate la Intelligent Money Academy

Specialiștii din mediul de afaceri și insituțional au oferit răspunsuri concrete la Intelligent Money Academy - Craiova / foto: Antena 3 CNN

Accesul la finanțare și controlul costurilor devin esențiale pentru supraviețuirea companiilor într-un context economic tot mai imprevizibil. Specialiștii din mediul de afaceri și insituțional au oferit răspunsuri concrete la Intelligent Money Academy - Craiova, un eveniment dedicat soluțiilor reale pentru dezvoltarea businessului, organizat de Antena 3CNN în parteneriat cu IMM România.

De la credite garantate de stat până la listarea la bursă sau reducerea costurilor prin energie verde, specialiștii au prezentat instrumente concrete pentru antreprenori.

„Fondul Național de Garantare a deschis porțile pentru orice fel de antreprenor.

Este foarte simplu. Te duci la bancă, poți să iei credit, dar prima întrebare pe care o va pune orice bancher este: «Ce garanții prezinți?»

Rolul fondului este să garanteze, în proporție de până la 80% din valoarea finanțării, în situația în care dumneavoastră nu doriți sau nu aveți garanții reale, mobiliare sau imobiliare, pentru a pune ipotecă pe ele”, a declarat Dan Stoian, Director Executiv FNGCIMM.

Pentru companiile care vor să se dezvolte accelerat, există însă și alternative la finanțarea clasică.

„Listarea la bursă deschide porțile companiei și atrage alți investitori. Odată ce compania este listată, beneficiază de o evaluare corectă la nivelul pieței și, în felul acesta, își completează sursele de finanțare.

„Sunt avantaje de imagine, de marketing. O listare la bursă beneficiază de o promovare activă pe rețelele sociale, în presa de specialitate, chiar la televiziuni”, a declarat Marian Siminică, Director Executiv al Institutului de Studii Financiare.

Pe lângă accesul la bani, antreprenorii au descoperit soluții și pentru reducerea cheltuielilor, mai ales în contextul scumpirilor la energie.

„Un client cu care colaborez, de fapt, o companie de extragere a apei potabile... de pe o zi pe alta ni s-a majorat costul la energie și, nereușind să ținem prețul în piață, am reușit să facem un contract avantajos de energie pe o perioadă de un an.

Am reușit să ținem contractul la apă nemodificat și, între timp, am realizat parcuri fotovoltaice proprii”, a declarat Elena Vlad, Președinte CECCAR Filiala Constanța.

Reprezentanții mediului de afaceri spun însă că, pe lângă soluțiile punctuale, este nevoie și de stabilitate pe termen lung.

„Noi ne facem treaba ca partener social, să tragem un semnal de alarmă, dar să oferim și soluții în acest sens.

Ce e important? Să vedem unde am greșit, să vedem cum putem să îmbunătățim și ce mai facem mai departe. Ce spunem de ani de zile este că ne dorim un guvern care să nu supraviețuiască de la lună la lună pentru încă un an de zile și un guvern care să fie predictibil și care să ne transmită o direcție, poate pe 5 ani sau poate pe 10 ani, pe care să o implementăm”, a declarat Sterică Fudulea, Secretar General IMM România & Președinte CES România

Intelligent Money Academy, un eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, continuă seria întâlnirilor dedicate antreprenorilor din toată țara, cu accent pe soluții aplicate, de la finanțare și investiții până la reducerea costurilor și adaptarea rapidă la noile realități economice.