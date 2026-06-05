Pomohaci a primit al doilea mandat de arestare. E inculpat și de trafic de droguri de mare risc. Ce au găsit oamenii legii la el acasă

2 minute de citit Publicat la 16:43 05 Iun 2026 Modificat la 16:45 05 Iun 2026

Cristian Pomohaci a primit al doilea mandat de arestare, pentru trafic de droguri de mare risc. Foto: Agerpres

Cântărețul de muzică populară Cristian Pomohaci, fost preot, a primit, vineri, un al doilea mandat de arestare, pentru trafic de droguri.

"Tribunalul Mureş a admis, vineri, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile a cântăreţului Cristian Pomohaci, cercetat într-un dosar de trafic de droguri de mare risc", au comunicat autoritățile.

Cu o zi înainte, fostul preot primise mandat de arestare pe 30 de zile pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Surse apropiate anchetei spun că la percheziția efectuată la suspect au fost găsite droguri în locuința acestuia.

De asemenea, anchetatorii au găsit suma de aproape două milioane de euro în diverse valute.

Comunicatul autorităților: Pomohaci a cerut arest la domiciliu, cererea i-a fost respinsă

"La data de 5 iunie 2026, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Mureş a fost înregistrat dosarul penal cu nr.2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 şi până la data de 04.07.2026, inclusiv.

Instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat, prin intermediul apărătorului ales, de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu, a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune.

Încheierea nu este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror", se spune în comunicatul autorităților.

Ce se știe despre primul dosar, în care Pomohaci e acuzat că a violat un minor

În vârstă de 57 de ani, Cristian Pomohaci este - așa cum a relatat Antena 3 CNN - cercetat în stare de arest pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Potrivit informațiilor din dosar, investigațiile au fost deschise în urma unor plângeri care fac referire la fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale", a comunicat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

Victimele din dosar susțin că interpretul de muzică populară le-ar fi drogat înainte de a le abuza.

Vecinii fostului preot ar fi distribuit în cutiile poștale materiale tipărite cu știri despre acuzațiile de viol, în încercarea de a le avertiza pe alte posibile victime, au indicat surse apropiate investigației.

Pomohaci și-ar fi făcut case cu banii luați de la enoriași. El continua să țină slujbe, deși nu mai e preot

Cristian Pomohaci a mai fost cercetat și în trecut pentru presupuse raporturi sexuale cu minori.

În acel caz, dosarul a fost clasat în 2019, după ce procurorii au stabilit că faptele erau prescrise, fiind sesizate la mai bine de zece ani de la momentul în care ar fi avut loc.

El a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017.

Referitor la suma de aproape două milioane de euro, găsită acasă la Pomohaci cu ocazia percheziției, există indicii că fostul preot - care continua să țină slujbe - ar fi folosit o parte din sumele donate de enoriași pentru a-și construi un adevărat imperiu imobiliar.